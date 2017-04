YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir Belediyesi Hayrat'a otobüs seferlerini başlattı

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinden Hayrat'a otobüs seferlerini başlattı.

Sabah 06.45'te Ortahisar ilçesi sahil perondan hareket eden Büyükşehir Belediyesi otobüsü önce Of, ardından Hayrat ilçesine ulaşıyor. Aynı otobüs akşam saat 17.15'te Hayrat'tan hareketle Of üzerinden Ortahisar ilçesi Büyükşehir Belediyesi sahil perona varıyor. Hafta içi beş gün boyunca sabah gidiş-akşam dönüş şeklinde gerçekleştirilen seferler yöre sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Hayrat'a düzenli otobüs seferlerini başlatarak vatandaşların taleplerine cevap vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gümrükçüoğlu, "Halkımız her şeyin en güzeline layıktır" dedi.

