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Tarihi bina hem eğitim hem sanat merkezi olacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Turgutlu Belediyesi eski hizmet binasında başlattığı restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bina eğitim, kültür ve sanat merkezi olarak kullanılacak.

Turgutlu Belediyesi eski hizmet binasında başlayan restorasyon çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından özveriyle yürütülüyor. Eğitim, kültür ve sanat merkezi olarak kullanılacak olan tarihi yapı, restorasyon sonrası modern bir görünüme kavuşacak. Restorasyonla ilgili bilgiler veren Yapım Kontrol Uygulama Şube Müdürlüğü yetkilileri, "Turgutlu Belediyesi eski hizmet binasının çatı imalatı ve ana mekandaki taban tuğla yer döşemesi imalatı tamamlandı. Elektrik ve mekanik tesisat işleri sonlandırıldı. Binada su yalıtımı için gerekli olan drenaj çalışmaları yapıldı. Bundan sonraki aşamada ahşap ve sıvalı tavan imalatları yapılacak ve atölyede imalatı devam eden ahşap kapı ve pencere doğramaları yerlerine monte edilecek. Islak hacimler tamamlanacak iç ve dış cephe boyaları yapılacaktır. Son olarak kurul onaylı çevre düzenleme (peyzaj) projesi uygulanıp iş sonlandırılacaktır" şeklinde bilgi aktardı.

(SC-Y)



06.04.2017 14:14:15 TSI

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