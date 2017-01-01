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İzmit'te mahalle konaklarının sayısı artıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit'e 20 den fazla mahalle konağı kazandıran İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bir mahalle konağı da Ortaburun Köyüne yaptırdı.

Yaklaşık 325 bin liraya mal olan 300 metrekare kapalı alana ve 1000 metrekare de yeşil alanı sahip olan Ortaburun'daki konak tamamlandı ve 7 Nisan da düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Cuma günü saat 14.00' de düzenlenecek törenle hizmete açılacak konakta muhtar odası, oturma odası, çay ocağı, toplantı ve cemiyetler için çok amaçlı salon ve ofis odası bulunacak.

(İG-GY-Y)



06.04.2017 14:12:19 TSI

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