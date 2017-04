YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bir evlilik komedisi sahnelenecek

Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Kültür Merkezi sahnesini bu kez 'Bir Evlilik Komedisi' için açıyor. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehit Tiyatrosu'nun Hisse-i Şayia oyunu Düzce'de sahnelenecek.

Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı, Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği Hisse-i Şayia, Bir Evlilik Komedisi adlı oyun Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız salonunda sahnelenecek. 19 Nisan tarihinde saat 20,00'de oynanacak oyunun biletleri Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu; ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor.

06.04.2017 14:18:09 TSI

