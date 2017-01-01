YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muğla Valisi Amir Çiçek;

Muğla Valisi Amir Çiçek;

- "Muğla, tıbbi ve aromatik zenginliğini keşfediyor"

- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 'Muğla'nın Tıbbi ve Aramotik ürünleri' panelinde konuşan Vali Amir Çiçek, bu bitkilerin geçmişten günümüze var olduğunu, ama yeni yeni ekonomik değere dönüştürüldüğünü açıkladı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 'Muğla'nın Tıbbi ve Aramotik Bitkileri-Ürünleri' paneli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda yapıldı. Vali Amir Çiçek ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar'ın yanı sıra, Ziraat Odaları, Esnaf Odaları ve vatandaşların katıldığı panelde Türkiye'nin ve Muğla'nın Tıbbi ve Aromatik bitki türleri ile ihracat rakamları katılımcılara aktarıldı.

Panelin açılışında konuşan ve Muğla'ya ataması yeni yapılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, ülkemizde doğadan toplanarak iç ve dış ticareti yapılan 347 tür bulunmakta ve bunların %30'unun dış ticareti yapıldığını açıkladı. Erkal, "Muğla genelinde Bin 251 türün 353'ü endik olmak üzere 35'i nadir, 29'u nesli tükenmekte olan türler kapsamında çalışmalar yapılmış. Ülkemiz birçok bitkinin de gen merkezi durumundadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok değişik alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine paralel olarak bu bitkilerin dünya ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır. 2015'te 93 milyar dolar, 2017 yılında ise 107 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Ülkemiz tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatından yıllık 200 milyon dolar gelir elde etmektedir. Uçucu yağlar yıllık ihracat gelirimiz ise 25 milyon dolardır" dedi.

Türkiye'nin endemik bitkiler yönünden zengin bir ülke olduğunu, yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren endemik türlerin, iklim değişmelerinde ve izolasyon koşullarında oluştuğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarla ve Bahçe Daire Başkanı Ercan Türktemel, "Daha önce geniş alanlara yayılmış bir tür, iklim değişimi sonucu, ekolojik özelliklerine uygun belli bir yere çekilerek yaşamını sürdürmekte. Ülkemizde çeşitli familyalara ait endemik bitkiler yönünden zengindir. Öylesine zengin bir doğal yaşamımız var ki, hangi köşesine baksam hayranlığım giderek artıyor. Kuşlar, böcekler, örümcekler derken son zamanlarda bitkiler ilgi alanıma girmeye başladı. Ülkemiz sayıları yaklaşık 10 bin olan bitki türleriyle bu konuda da tam bir cennet. Hele bunlardan 3 binden fazlasının endemik bitki olduğunu düşünürsek, bu endemik bitkiler yaşamımızın her alanına girdi gerek sağlık gerekse kimya, eczacılık ve boya sanayine bile girdi" dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla'nın tıbbi ve aromatik bitki zenginliğinin içinde yaşadığının daha yeni yeni fark edildiğini söyledi. Vali Çiçek, "Ben iki buçuk yıl önce Muğla'da göreve başladığımda pazarda, kırsal mahallelerde ve yürüyüş yaparken dağlarda gördüğüm o bitkileri yanımdakilere sorduğumda çok da net cevap alamıyordum. Sadece denenmiş ve geçmişten bu yana gelen büyüklerimizin kullandığı o bitki çeşitlerinden birkaç tanesini biliyordum. Baktık ki Muğla ormanları ve ovaları ile vadileri ile çok zengin bir yer. Muğla'da bir uyanma var. Yani geçmişte bu neymiş, bu bize yaramaz denilen anlayışın artık bu da bir şey yaparmış, benim bölgeme katma değer sağlar, üreticime destek verir, memleketimizi güçlendiririz diyen bir anlayışın ön planda olduğunu gördüm. Keşke bu yıllar önce olsaydı. Çünkü bu bitkiler yıllar önce de buradaydı. Belki bu bitkilerin çoğalmasını sağlardık, yok olmasını engellerdik. Muğla'nın hemen hemen 550 Mahallesinde, 13 ilçesinde, 12 bin 800 km'sinin yüzde 68'i ormansa ormanında, yüzde 19'u tarım arazisi ise tarım arazilerinde bu zenginliğimizi gösteren ıtri, aromatik bitkilerimiz var. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız yönetmeliği de çıkardı. Bu ıtri, tıbbi ve aromatik ürünlerin ve bitkilerin yetiştirilmesi konusunda artım Muğla'da bu alanda çok çalışacağız. Çünkü Muğla'yı artık hem turizm, hem tarım, hem enerji hepsi bir arada bir kalkınmaya doğru, geliştirmeye doğru götürmeye hepimiz karar verdik. Muğla bu zenginliğin farkına vardı ve bunu en iyi yere götüreceğine inanıyorum" dedi.

(BT)



06.04.2017 14:18:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER