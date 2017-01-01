06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla Valisi Amir Çiçek;

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:11
Muğla Valisi Amir Çiçek;
Muğla Valisi Amir Çiçek;
- "Muğla, tıbbi ve aromatik zenginliğini keşfediyor"
- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 'Muğla'nın Tıbbi ve Aramotik ürünleri' panelinde konuşan Vali Amir Çiçek, bu bitkilerin geçmişten günümüze var olduğunu, ama yeni yeni ekonomik değere dönüştürüldüğünü açıkladı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 'Muğla'nın Tıbbi ve Aramotik Bitkileri-Ürünleri' paneli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda yapıldı. Vali Amir Çiçek ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar'ın yanı sıra, Ziraat Odaları, Esnaf Odaları ve vatandaşların katıldığı panelde Türkiye'nin ve Muğla'nın Tıbbi ve Aromatik bitki türleri ile ihracat rakamları katılımcılara aktarıldı.
Panelin açılışında konuşan ve Muğla'ya ataması yeni yapılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, ülkemizde doğadan toplanarak iç ve dış ticareti yapılan 347 tür bulunmakta ve bunların %30'unun dış ticareti yapıldığını açıkladı. Erkal, "Muğla genelinde Bin 251 türün 353'ü endik olmak üzere 35'i nadir, 29'u nesli tükenmekte olan türler kapsamında çalışmalar yapılmış. Ülkemiz birçok bitkinin de gen merkezi durumundadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin çok değişik alanlarda ve sanayi kollarında tüketimine paralel olarak bu bitkilerin dünya ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır. 2015'te 93 milyar dolar, 2017 yılında ise 107 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Ülkemiz tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatından yıllık 200 milyon dolar gelir elde etmektedir. Uçucu yağlar yıllık ihracat gelirimiz ise 25 milyon dolardır" dedi.
Türkiye'nin endemik bitkiler yönünden zengin bir ülke olduğunu, yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren endemik türlerin, iklim değişmelerinde ve izolasyon koşullarında oluştuğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarla ve Bahçe Daire Başkanı Ercan Türktemel, "Daha önce geniş alanlara yayılmış bir tür, iklim değişimi sonucu, ekolojik özelliklerine uygun belli bir yere çekilerek yaşamını sürdürmekte. Ülkemizde çeşitli familyalara ait endemik bitkiler yönünden zengindir. Öylesine zengin bir doğal yaşamımız var ki, hangi köşesine baksam hayranlığım giderek artıyor. Kuşlar, böcekler, örümcekler derken son zamanlarda bitkiler ilgi alanıma girmeye başladı. Ülkemiz sayıları yaklaşık 10 bin olan bitki türleriyle bu konuda da tam bir cennet. Hele bunlardan 3 binden fazlasının endemik bitki olduğunu düşünürsek, bu endemik bitkiler yaşamımızın her alanına girdi gerek sağlık gerekse kimya, eczacılık ve boya sanayine bile girdi" dedi.
Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla'nın tıbbi ve aromatik bitki zenginliğinin içinde yaşadığının daha yeni yeni fark edildiğini söyledi. Vali Çiçek, "Ben iki buçuk yıl önce Muğla'da göreve başladığımda pazarda, kırsal mahallelerde ve yürüyüş yaparken dağlarda gördüğüm o bitkileri yanımdakilere sorduğumda çok da net cevap alamıyordum. Sadece denenmiş ve geçmişten bu yana gelen büyüklerimizin kullandığı o bitki çeşitlerinden birkaç tanesini biliyordum. Baktık ki Muğla ormanları ve ovaları ile vadileri ile çok zengin bir yer. Muğla'da bir uyanma var. Yani geçmişte bu neymiş, bu bize yaramaz denilen anlayışın artık bu da bir şey yaparmış, benim bölgeme katma değer sağlar, üreticime destek verir, memleketimizi güçlendiririz diyen bir anlayışın ön planda olduğunu gördüm. Keşke bu yıllar önce olsaydı. Çünkü bu bitkiler yıllar önce de buradaydı. Belki bu bitkilerin çoğalmasını sağlardık, yok olmasını engellerdik. Muğla'nın hemen hemen 550 Mahallesinde, 13 ilçesinde, 12 bin 800 km'sinin yüzde 68'i ormansa ormanında, yüzde 19'u tarım arazisi ise tarım arazilerinde bu zenginliğimizi gösteren ıtri, aromatik bitkilerimiz var. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız yönetmeliği de çıkardı. Bu ıtri, tıbbi ve aromatik ürünlerin ve bitkilerin yetiştirilmesi konusunda artım Muğla'da bu alanda çok çalışacağız. Çünkü Muğla'yı artık hem turizm, hem tarım, hem enerji hepsi bir arada bir kalkınmaya doğru, geliştirmeye doğru götürmeye hepimiz karar verdik. Muğla bu zenginliğin farkına vardı ve bunu en iyi yere götüreceğine inanıyorum" dedi.
(BT)

06.04.2017 14:18:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da cip uçuruma devrildi: 2 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA CİP UÇURUMA DEVRİLDİ: 2 YARALI
&quot;15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi&quot; Konferansı
YEREL

"15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜCADELESİ" KONFERANSI
'15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi' konferansına katılan Muğla Valisi Amir Çiçek;
YEREL

'15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜCADELESİ' KONFERANSINA KATILAN MUĞLA VALİSİ AMİR ÇİÇEK;
&quot;Tıbbi ve Aromatik Bitkileri&quot; paneli
YEREL

"TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ" PANELİ

Çanakkale ruhunu Bodrum'a taşıdılar
YEREL

ÇANAKKALE RUHUNU BODRUM'A TAŞIDILAR
Bodrum'da anaokulu ve kreşlerde çevre eğitimi
YEREL

BODRUM'DA ANAOKULU VE KREŞLERDE ÇEVRE EĞİTİMİ
Bodrum Tanıtım Tırı Trakya'da
YEREL

BODRUM TANITIM TIRI TRAKYA'DA
Bodrum Belediye Spor - Manisa Büyükşehir Belediyespor maçına hazır
YEREL

BODRUM BELEDİYE SPOR - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINA HAZIR
Milas'ta motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
YEREL

MİLAS'TA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI
Ortaca'da şehitler için hayır yapıldı
YEREL

ORTACA'DA ŞEHİTLER İÇİN HAYIR YAPILDI
Yatağan Belediyesi ve MİTSO Stratonikeia'yı birlikte tanıtacak
YEREL

YATAĞAN BELEDİYESİ VE MİTSO STRATONİKEİA'YI BİRLİKTE TANITACAK
Menteşe yeni Otogar temeli atıldı
YEREL

MENTEŞE YENİ OTOGAR TEMELİ ATILDI
Milas'ta lisede gaz paniği
YEREL

MİLAS'TA LİSEDE GAZ PANİĞİ
DP Genel Başkanı Uysal:
YEREL

DP GENEL BAŞKANI UYSAL:
Ortaca'da fizik tedavi hastaları merkez istiyor
YEREL

ORTACA'DA FİZİK TEDAVİ HASTALARI MERKEZ İSTİYOR
KYK Muğla turnuvasının kupa ve ödül töreni yapıldı
YEREL

KYK MUĞLA TURNUVASININ KUPA VE ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
Ortaca'da miniklere trafik eğitimi
YEREL

ORTACA'DA MİNİKLERE TRAFİK EĞİTİMİ
Büyükşehir Kıbrıs Gazileri'ni Yavru Vatan'a gönderdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KIBRIS GAZİLERİ'Nİ YAVRU VATAN'A GÖNDERDİ
Köyceğiz'de polislerden minik öğrencilere ziyaret
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE POLİSLERDEN MİNİK ÖĞRENCİLERE ZİYARET
Vali Çiçek, Ortaca'da şehit yakınları ve gazilerle buluştu
YEREL

VALİ ÇİÇEK, ORTACA'DA ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BULUŞTU
Başkan Çakıroğlu ulaştırma odasını arsa sahibi yaptı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIROĞLU ULAŞTIRMA ODASINI ARSA SAHİBİ YAPTI
ilas'ta sağlıkçılar pembe kurdele kansere dikkat çekti
YEREL

İLAS'TA SAĞLIKÇILAR PEMBE KURDELE KANSERE DİKKAT ÇEKTİ
Milas'ta Başbuğ Türkeş dualarla anıldı
YEREL

MİLAS'TA BAŞBUĞ TÜRKEŞ DUALARLA ANILDI
Marmaris'te spor kompleksi için yer teslimi
YEREL

MARMARİS'TE SPOR KOMPLEKSİ İÇİN YER TESLİMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu