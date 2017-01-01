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Bursa'nın fethinin 691. yılı kutlandı



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Bursa (İHA) - Bursa'nın Fethinin 691'inci yıl dönümü kutlama programı yağış sebebiyle Pınarbaşı yerine Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programa İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Vali İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve yerel yönetimlerden temsilciler katıldı. Fetih Salası ve İstiklal Marşı ile başlayan program, halk oyunları gösterileriyle devam etti. Açılış konuşmasını yapan Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Tahsin Şahin, Bursa'nın fethiyle Osmanlı Devleti'nin yükselmesindeki önemine vurgu yaptı.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın tarihteki öneminin altını çizerek, "Tüm zamanların güzel şehri Bursa, tabii ki kolay vatan olmadı. Bu topraklar için her türlü fedakarlığı yapan ve canını ortaya koyan büyüklerimizle gurur duyuyoruz. Özellikle bu toprakları 7 asır önce Türk İslam yurdu yapan Osmangazi, Orhangazi ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyoruz" dedi.

Fetih Programının ikinci kısmında Osmangazi ve Orhangazi'nin türbeleri ziyaret edildi, dualar okundu. Programın ardından Yörük çadırının kurulduğu Tophane Meydanında halka pilav ve kahve ikramı yapıldı.

(İA-MA)



06.04.2017 14:19:03 TSI

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