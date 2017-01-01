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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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ırşehir Türküleri Ses Yarışması'nda derececeye girenler ödüllendirildi

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:12
ırşehir Türküleri Ses Yarışması'nda derececeye girenler ödüllendirildi
Kırşehir Türküleri Ses Yarışması'nda derececeye girenler ödüllendirildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de düzenlenen 'Kırşehir Türküleri' ses yarışmasında dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllendirildi.
Yarışmada, Ali Kaplan adlı vatandaş Vali'ye "Ödül törenini 11 kişi yapabilir miyiz? Beni de dinleyebilirseniz sanatçı belgesi için sayın valim. Başka kişi de yok."dedi.
Ödül töreninin yapılmasının ardından Vali Necati Şentürk, yarışmaya itirazda bulunan Ali Kaplan'ı sahneye çağırarak türkü söylemesini isteyerek seyirciye dönüp, "Haksızlık olduğunu söylüyor. Kendisini dinleyip karar verelim."diye konuştu.
Kaplan'ın 'Gitme Leylam' adlı eseri seslendirmesini dikkatle dinleyen Vali Necati Şentürk, Kaplan'dan merhum Neşet Ertaş'a ait üç farklı parça adını söyleyerek okumasını istedi. İtirazları sonucu sahneye çıkan Ali Kaplan bozlak ustası merhum Ertaş'a ait eserleri okuyamayınca Vali Şentürk, "Senin sesin burada yarışan on arkadaşın kadar güzel ama bir türkü okumayla sanatçı olunmaz ki Neşet'ten hangisini sorsam bilmiyorsun. Sesin güzel aşkla okuyorsun. Başka türküleri de bilmen gerekir. Neşet'e ait 3-4 parçayı söylemen lazım bana." diye konuştu.
İtirazları sonrası sahneye çıkan Ali Kaplan, seyirciden de alkış alırken Vali Necati Şentürk tarafından da altınla ödüllendirdi.
Kırşehir yöresi türkülerinin seslendirildiği ve yöresel müzikler dışında yapılan başvuruların kabul edilmediği yarışmada birinciliği Veli Ertaş seslendirdiği 'Aldı Dert Beni' adlı eserle alırken canlı performansı ayakta alkış landı.
Ankara'dan, Osmaniye ve Kırıkkale'den 20 katılımcının yarışmaya başvuru da bulunduğu yarışmada ikinciliği 'Ay Dost' adlı eser ile Mehmet Şimşek, üçüncülüğü ise seslendirdiği 'Yaraladı Bu Aşk Beni' adlı eser ile Ümit Yaşar Apaydın canlı performanslarının ardından aldı.
Kırşehir Valiliği tarafından derece yapanlar Kültür Bakanlığına yapılacak müracaatla sanatçı kimlik kartı sahibi olacak.
(EÖ-AÖ-Y)

06.04.2017 14:19:17 TSI
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