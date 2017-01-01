06 NİSAN 2017
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Başkan Doğan: "16 Nisan ülkemiz için milat olacak"

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:13
Başkan Doğan: "16 Nisan ülkemiz için milat olacak"
Başkan Doğan: "16 Nisan ülkemiz için milat olacak"

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Referandum çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "16 Nisan, ülkemiz için milat olacak" dedi.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, evet turlarına devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Doğan, vatandaşlara referandumun önemini anlattı, esnaflarla sohbet edip bol kazançlar dileğinde bulundu.
Referandum süreciyle ilgili düşüncelerini paylaşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Çok tarihi bir referandum olacak. Belki birçok dönemde yapılmaya çalışılan, birçok siyasi liderin düşündüğü fakat elini atmaya bile cesaret edemediği bir adımı attık. 1980 darbe anayasasının değiştirilmesi konusu ve başkanlık sisteminin getirilmesi konularında önemli bir aşamaya geldik. İnşallah 16 Nisan'da bu aşamayı sonuçlandıracağız. Rahmetli Özal ve Demirel'in bu konuda kendi ağızlarından ifadeleri var. Yıllar önce bunu düşündüler ama uygulamaya cesaret edemediler. AK Parti hükümetinin 15 yılda Türkiye'yi getirdiği noktayı tüm dünya çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ülkemizin karşısında kimsenin duramayacağını da herkes görüyor. Avrupası, PKK'sı, PYD'si, FETÖ'su sandıklardan evet çıkmaması için ne yapacağını şaşırıyor. Bu örgütler, evet çıkarsa biz biteriz diyerek baskıyla, Doğu'da Güneydoğu'da hayır kampanyaları yürütüyor. Peki, bu vatan hainleri bu Türkiye düşmanları, sözde demokrasi ülkeleri neden hayır diyor. Ülkemizi, milletimizi, geleceğimizi düşündükleri için mi? Onlar, güçlü, kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye istemedikleri için hayır diyorlar" dedi.
Sözlerine devam eden Başkan Doğan, "Onlar geçmişte olduğu gibi kapılarında para dilenen, kendilerine bağımlı bir ülke olalım diye hayır diyorlar. Ama biz, vatandaşlarımız ülkesini seven insanlar, bilinsin ki bu referandum bir siyasi parti meselesi değil, ülkenin seçimidir. Akla karanın seçimidir. 16 Nisan'da sağduyulu bir şekilde, ülkemizin geleceği için tercihimizi yapmamız lazım. Biz her zaman olduğu gibi 16 Nisan'da Türk halkına güveniyoruz" şeklinde konuştu.
(İG-RFK-Y)

06.04.2017 14:20:30 TSI
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