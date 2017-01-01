Özgüven: "Bizi geleceğe taşıyacak olan geçmişimiz ve kültürümüzdür"
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KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi halkın yoğun ilgisini çeken kültür gezilerinin startını verdi.
Ereğli Belediyesi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kültür gezilerinin startını verdi. Bu uygulama ile Ereğlilileri Konya'nın tarihsel yolculuğuna çıkararak kültür tanıtımı yapılıyor.
Kültür gezilerinin tarihi ve sosyal açıdan önemine değinen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Konya'da Hz. Mevlana'nın dünyaya ilham olmuş tasavvuf anlayışına bire bir şahit oluyoruz. Her adımda Selçuklu'nun ayak izlerini gördüğümüz Konyamız tarihsel dokusuyla da bizi kendine hayran bırakıyor. Göreve başladığımızda yaptığımız bir araştırmada Konya'yı, Mevlana'yı görmeyen birçok hemşehrimiz olduğunu fark ettik ve bu uygulamayı başlattık. Şu ana kadar da yaklaşık 7 bin hemşehrimizi tarihi mirasımızla buluşturduk. Mevlana Müzesi, Alaaddin Keykubat Cami, İnceminare ve Sille bölgesindeki birçok tarihi yeri gezen vatandaşlarımız eşsiz bir gün geçiriyor. Geçmişimizi ve kültürümüzü iyi tanımalıyız çünkü bizleri geleceğe taşıyacak onlardır" dedi.
(AH-Y)
06.04.2017 14:20:38 TSI
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