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Bingöllü öğrenciler, FÜ'yü gezdi



(Fotoğraflı)



ELAZIĞ (İHA) - Bingöl'den Elazığ'a gelen lise öğrencileri, Fırat Üniversitesi'ni(FÜ) gezerek bilgi aldı.

Meslek tercihlerine yardımcı olması amacıyla fikir edinmek için Elazığ'a gelen Bingöl'ün Yayladere İlçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, FÜ'yü ziyaret etti. Eğitim, Teknoloji, Spor, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Fakültelerini gezen öğrenciler, görevli öğretim üyelerinden bilgi aldı.

Okul Müdürü Necla Bayar, Fırat Üniversitesini beklediklerinden çok gelişmiş bulduklarını belirterek, kendilerine her türlü desteği sağlayan Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'a da teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar ise,öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

(HİV-Y)



06.04.2017 14:21:35 TSI

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