Gümüşhane'de Şehit Ömer Halisdemir adına hatıra ormanı oluşturuldu

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de şehri kuşbakışı gören Karşıyaka Tabiat Parkı yanındaki 40 dönümlük alana 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit edilen Ömer Halisdemir'in adının verildiği hatıra ormanı oluşturuldu.

Çınar yapraklı akçaağaç, ıhlamur ve ladin ağaçlarından oluşan 3 bin 150 fidanın dikildiği hatıra ormanı için düzenlenen törene Vali Okay Memiş, GTSO Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Orman İşletme Müdürü Tuncay Dinç, kurum müdürleri, personel ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Okay Memiş, Gümüşhane'ye geldiği günden beri her alanda seviyeyi daha yukarıya çıkarmaya çalıştıklarının altını çizerek, ağaçlandırma yapılacak sahaya her 10 günde bir geldiğini hatırlattı.

Karşıyaka Tabiat Parkıyla Süleymaniye Mahallesine İl Özel İdaresi vasıtasıyla birleştirecek yol yapacaklarını, bu havzada bir metrekare bile ağaçlandırılmamış alan kalmayacağını kaydeden Vali Memiş, "Özellikle sonbaharda Zigana renk cümbüşüne bezeniyor. Burası da aynı coğrafya ve bu renk cümbüşünü burada da sergilememiz lazım. Dikeceğiz bazı ağaçlar da çınar yapraklı akçaağaç ve ıhlamur gibi sonbaharda o güzelliği veren ağaçlar olacak" dedi.

İl merkezinin en önemli gelir kaynaklarının madencilik, tarım ve hayvancılıkla birlikte turizm olduğunu, onun için de şehri ve coğrafyayı güzelleştirmek için her türlü çalışmayı yapmaları gerektiğini kaydeden Vali Memiş, "Hem Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz hem de Orman İşletme Müdürlüğümüzün çok güzel çalışmaları var. Bunların artarak devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.



"Biz Valilik olarak oturmuyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Kelkit havzasında 29 baraj ve gölet inşaatını devam ettirdiğini ve yaklaşık 500 bin dönümlük alanın sulanabilir tarım arazisi olarak işlenebileceğini ifade eden Vali Memiş, "Peki DSİ bu çalışmaları yaparken biz de Valilik olarak oturmuyoruz. Biz de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak Kelkit ve Şiran'da arazi toplulaştırma çalışmasını bitirdik. DSİ çalışmayı yaparken biz Valilik olarak oturuyor muyuz? Oturmuyoruz. Bizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak Kelkit ve Şiran'da arazi toplulaştırma çalışmalarını bitirdik, dosyaladık ve Ankara'ya gönderdik. Allah nasip ederse programa alınacak. O havzada profesyonel tarım yapacağız. Hayvancılığın en önemli girdisi olan yem bitkilerini neredeyse bedava eğer yaparsa çiftçi hayvancılıktan para kazanır. Oturuyor musunuz ey Gümüşhane Valiliği? Hayır oturmuyoruz. Türkiye'nin dördüncü hayvan ihtisas OSB'sinin kuruluş işlemlerinin tüm dosyalarını tamamladık ve Ankara'ya gönderdik. Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalışmalarının dolaylı meyvesi. Onun için anlatıyorum size. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'na teşekkür ediyoruz. Zigana'da, Limni Gölünde, Karşıyaka Tabiat Parkında, Tomara Şelalesinde, Artabel Gölleri Tabiat Parkında çok güzel çalışmalarımız var. Buralar turizme altyapı oluşturuyor. DSİ tarım ve hayvancılığa, Doğa Koruma ve Milli Parkların yaptığı işler de turizme altlık oluşturuyor. Bunu da çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Ceviz sorununu hallettik diyebiliriz"

Pestil ve kömenin hammaddesi olan ceviz sorununu da hallettik diyebileceklerini belirten Vali Memiş, "Yaklaşık 50 bin adet fidanın dikimi devam ediyor. O fidanları da biz Orman Bakanlığından aldık. Yaklaşık 1 milyon liraya mal oluyordu, Özel İdare'den vermeyi göze almıştık. Ama Milletvekillerimiz Cihan Pektaş ve Hacı Osman Akgül'e çok teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle Özel İdare'den para harcamadan yaklaşık 1 milyon lira maliyetli projeyi başarmanın keyfini yaşıyoruz. Dikimler devam ediyor. Tüm bu çalışmalar bu kentin yıllardır biriken sorunlarına çaredir, neşter vurmaktır" dedi.

Vali Memiş, hatıra ormanına adı verilen Ömer Halisdemir'le ilgili konuşmasında şunları söyledi: "Bu ülkenin vatandaşları, yüce Türk milleti büyük kahramanlar yetiştiren bir millet. Ömer Halisdemir de 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde hayatını hiçe sayarak o darbenin önlenmesinde kendini ortaya koymuş bir kardeşimiz, şehidimiz. Ona ve 15 Temmuz'da şehit olan 248 vatandaşımıza, terörle mücadelede hayatını kaybeden bütün askerimize, polisimize, vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

Gümüşhane Orman İşletme Müdürü Tuncay Dinç ise, 2017 yılında Merkez, Şiran, Kelkit ve Köse ilçelerinde 600 bin adet fidan dikimi yapmayı planladıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından alandaki ilk fidanları Vali Okay Memiş ve beraberindeki protokol üyeleri öğrencilerle birlikte dikti.

Törenin ardından öğrencilere içerisinde çeşitli hediyeler bulunan çantalar takdim edildi.

