Üniversite-sanayi iş birliği görüşüldü

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu üniversite-sanayi işbirliğini görüştü.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'na iadeyi ziyarette bulundu. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Akyüz'ün de bulunduğu ziyarette, Samsun sanayisi ve ticaretinin daha ileri seviyelere taşınması için iki kurum arasında iş birliği içinde gerçekleştirilebilecek projeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.



Murzioğlu: "Üniversite, en yakın paydaşlarımızdan biri"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Konuşmasında, üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğinin şehre ve ülkeye çok ciddi katkılar sağlayacağına dikkat çeken Başkan Murzioğlu, "Göreve geldiğimizden bu yana oda yönetimi olarak, birçok kez üniversite-sanayi iş birliği projelerine imza atarak, bu projeleri kentimizde hayata geçirdik. Üniversitemizi biz en yakın paydaşlarımızdan biri olarak görüyoruz. Her fırsatta üniversitemizle ortak çalışma yürüterek, akademik tecrübelerinden yararlanmaya büyük çaba gösteriyoruz. Üniversitemizle birlikte yaptığımız çalışma ve projeler ilimizin sanayisini kuvvetlendirdiği gibi, ilimiz için de daha fazla katma değer üretmeye zemin hazırlamaktadır. Çünkü üniversite ile sanayi arasında kurulacak iş birliğinin, şehrimize ve ülkemize kazandıracağı katkıların farkındayız. Üniversitemizle gerçekleştirdiğimiz en önemli çalışmaların başında da Teknopark Projesi gelmektedir. Üniversitemiz kampüsü içerisinde yer alan Teknopark'ın, şehrimize ve sanayimize katkısı her geçen gün artmaya devam etmektedir. İnşallah sizin döneminizde üniversitemizle olan ilişkilerimiz artarak devam edecek. İş birliği konusunda bizlere düşen ne görev olursa, kent adına yapılacak her projede her zaman destek için hazırız" dedi.



Bilgiç: "Kamu ve özel sektör ile iş birliğinde kararlıyız"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise göreve geldikleri günden itibaren üniversite olarak sanayiyle daha fazla iş birliği yapabilmek adına yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Üniversite-sanayi iş birliği konsepti içinde uyumlu bir şekilde çalışmanın Samsun'a büyük değer katacağını dile getiren Bilgiç, "Bir şehirde tüccar ve sanayici kazanmalı ki; o kentin sosyoekonomik ve kültürel faaliyetleri artsın. Üniversitenin bilimsel çalışmaları, iş dünyasının talepleri ve gereksinimleri ile birleşince şehrimizin sosyoekonomik yapısında muhakkak bir canlanma yaşanacaktır. Birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek, süreci birlikte kontrol eden bir yönetişim perspektifiyle ve demokratik katılımcı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz. Sorumluluklarımızı yerine getirmek adına kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birlikleri oluşturma konusunda kararlıyız" diye konuştu.

06.04.2017 14:27:37 TSI

