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Başkan Ataç, belediye çalışmalarını anlattı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ziyaretinde belediye çalışmalarını anlattı.

Dernek binasında Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz, Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarından bahsetti. Tepebaşı'nın, göreve geldiği günden bu yana gösterdiği gelişimi anlatan Ataç, "Belediyecilik sadece yol yapmak, asfalt dökmek değildir. Sağlık, spor ve sanat dallarında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımız için Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Su Sporları Merkezi, Yaşam Köyü ve Alzheimer Merkezi'ni açtık. Çocuk Senfoni Orkestra'mızda 800 çocuk sanatla buluştu. Türkiye'nin çeşitli noktalarında konser verdiler ve bu ayın sonunda Belçika'da konser verecekler. Tepebaşı Belediyesi olarak Türkiye'ye ve dünyaya örnek projeler üretiyoruz. Tepebaşı'nın fiziki yapısını da oldukça üst noktalara getirdik. Kırsal mahallelerde de çalışmalarımız hızla sürüyor. Siz değerli işadamlarımız ile birlikte olmaktan çok keyif aldım. Çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Ali Engiz ise, dernek çalışmalarından bahsederek, Başkan Ataç'a kendilerine yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti. Engiz, Başkan Ataç'a, ziyareti anısına 16 Türk Devleti'nin madeni levhaya basılmış sembolik bayraklı plaketini hediye etti.

(KÇ)



06.04.2017 14:28:36 TSI

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