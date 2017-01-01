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Etiyopya Ticaret Heyeti Kayseri Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:24
Etiyopya Ticaret Heyeti Kayseri Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti
Etiyopya Ticaret Heyeti Kayseri Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Etiyopya Ticaret Ataşesi Terefe Haile Eggu Başkanlığındaki heyeti Kayseri Ticaret odana iş ziyareti gerçekleştirdi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı'nın konuk ettiği heyette, KTO Meclis ve meslek komitesi üyeleri ile Etiyopya ile ticareti ilişkisi bulanan Kayseri firmalarının temsilcileri yer aldı.
Ziyarete konuşan KTO Başkan Yardımcısı Hasnalçacı, Etiyopya ile ilişkilerin 1896 yılında Sultan II. Abdülhamid ve İmparator II. Menelik dönemlerinde başladığını kaydetti. Türkiye-Etiyopya arasındaki ilişkileri hâlihazırda daha da geliştirilmeye açık bir şekilde olumlu yönde seyrettiğini ifade eden Hasnalçacı, "2003 yılında Etiyopya'da yatırım yapan Türk firması sayısı sadece 1, istihdam edilen kişi sayısı 5 iken, 2015 sonu itibariyle Etiyopya'da 150'ye yakın Türk firması faaliyet göstermektedir. Türk firmaları Etiyopya'daki en büyük özel sektör işvereni durumundadır. Söz konusu firmalar yaklaşık 30 bin yerel personel istihdam etmektedir" dedi.
İki ülke arasında gelişen ilişkilerin bir diğer önemli göstergesinin de son yıllarda ticaret hacminde görülen hızlı büyüme olduğunu vurgulayan Hasnalçacı, " 2000 yılında yaklaşık 27 milyon ABD Doları olan ticaret hacmimiz, 2005 yılında 140 milyon, 2013 yılında ise 422 milyon ABD Doları'na yükselmiştir. 2015 yılında ülkemizden Etiyopya'ya 383 milyon ABD Doları ihracat gerçekleştirilmiştir. İthalatımız ise 35,7 milyon dolardır" ifadelerini kullandı.
Türkiye- Etiyopya dış ticaretinin giderek artış göstermekle birlikte henüz istenilen düzeye ulaşmadığını ifade eden Hasnalçacı, "Türkiye'nin Etiyopya ile dış ticareti 2016 yılında 404 milyon dolar ihracat ve 35 milyon dolar ithalat olarak gerçekleşmiştir. Kayseri'nin Etiyopya dış ticareti ise 2016 yılında 16 milyon 940 bin dolar ihracat ve 1 milyon 547 bin dolar ithalat şeklindedir" dedi. Başkan Yardımcısı Hasnalçacı konuşmasının son bölümünde, konuk heyete Kayseri'nin ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin bilgiler verdi.
Hasnalçacı'nın konuşmasının ardından Etiyopya Heyeti adına söz alan Ticaret Ataşesi Eggu, Türkiye ile Etiyopya arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomi anlamında gelişmesini arzu ettiklerini kaydetti. Kayseri'yi çok gelişmiş ve modern bir şehir olarak niteleyen Eggu, Kayseri'deki yatırımcıları ülkesine davet etti.
Etiyopya Ticaret Heyeti ziyareti kapsamında, Kayseri Ticaret Odası üyesi firmalar ile Etiyopya firma temsilcileri arasında B2B toplantısı da gerçekleştirildi. Etiyopya heyeti ziyaretinin son bölümünde ise KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı tarafından KTO'nun yeni binası gezdirilerek hizmet hakkında bilgi verildi.
(AÖ-Y)

06.04.2017 14:32:12 TSI
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