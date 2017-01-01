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AÜ Oxford Üniversitesi'nde



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Oxford Üniversitesi'nin Avrupa ve diğer ülkelerde yer alan üniversite çalışanlarına yönelik düzenlediği Uluslararası Eğitim Haftasına katıldı.

Oxford Üniversitesi'nin bu yıl ilk defa düzenlediği Uluslararası Eğitim Haftasında Akdeniz Üniversitesi'ni Erasmus+ ve Mevlana Programı Kurum Koordinatörü Uzm. Nurgül Büyükkalay temsil etti. Uzm. Nurgül Büyükkalay Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Polonya, Portekiz, Slovakya ve Hindistan'dan pek çok ülkeden katılan üniversite temsilcileri ile birlikte eğitim alarak Akdeniz Üniversitesi'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Uluslararası Eğitim Haftasında, Oxford Üniversitesi'nin tarihçesi, yapısı, kolej sistemine ilişkin bilgiler paylaşılarak yükseköğretimde uluslararasılaşma, uluslararası öğrenciler ve değişim öğrencileri ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, katılımcı üniversiteler ile işbirliği konuları ele alındı. Katılımcılar ayrıca Oxford Üniversitesi Uluslararası Konferansı'na katılma fırsatı buldular. Programda, Uzman Nurgül Büyükkalay Akdeniz Üniversitesi'nin uluslararası faaliyetleri ile yürüttüğü Erasmus+, Mevlana Değişim Programı ve uluslararası öğrenciler hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Akdeniz Üniversitesi'nin uluslararası düzeyde kaliteye ulaşmış bir yükseköğretim kurumu olma hedefi doğrultusunda hareket ettiğini belirten AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yenilikçi ve girişimci eğitimi destekleyen bu tür uluslararası faaliyetlere katılarak Üniversitenin Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında tanıtımının yapıldığını ve yurtdışında yer alan üniversiteler ile nitelikli işbirliklerini artırdıklarını ifade etti. Rektör Prof. Ünal, Akdeniz Üniversitesi olarak, Türkiye'nin Avrupa ve tüm dünya ülkeleri ile gerçekleştirilen değişim programları kapsamında gelen öğrenciler ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilmesine katkı sağlamak için uluslararası faaliyetlere özel önem verdiklerini vurguladı.

(SÇ-SÇ-Y)



06.04.2017 14:35:03 TSI

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