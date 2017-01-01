YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atatürk Üniversitesi Milli Birlik ve Beraberlik Konferansları Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi Milli Birlik ve Beraberlik Konferansları Devam Ediyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen Milli Birlik ve Beraberlik Programları, tüm hızıyla devam ediyor.

Programlar kapsamında Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı İsrafil Kuralay, "15 Temmuz ve Medya" konulu bir konferans düzenleyerek, geçmişten bugüne yaşanan darbelerin tarihsel sürecini ve medyaya yansıyan yüzünü anlattı.

Atatürk Üniversitesi Gösteri Sanatları Merkezi'nde düzenlenen konferansta İletişim, Turizm ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Kuraltay 15 Temmuz Kalkışması sırasında ve sonrasında Türkiye ve yurtdışı medyasının olaya bakış açılarını gazeteci kimliğiyle yorumladı. 15 Temmuz gecesi Erzurum halkının özverisinden de övgüyle bahseden Kuralay şöyle konuştu: "Türkiye'de yaşanan darbeler bu millete ağır travmalar yaşattı ve büyük acılara sebebiyet verdi. 27 Mayıs'tan bugüne yaşanan her darbe ülkemizi daha da geriye götürdü. 15 Temmuz'da da yapılmak istenen tam olarak buydu. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedenler amaçlarına ulaşamadı."

Değişen iletişim teknolojileriyle beraber ortaya çıkan yeni medya mecralarının darbe girişiminin seyrini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Kuralay, sosyal medyanın, halkımızın örgütlenmesinde ve harekete geçmesinde büyük rol üslendiğini vurguladı.

"15 Temmuz Nedir? Ne Değildir?" Konferansı

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda ise, Serdar Aydın, öğrencilere "15 Temmuz Nedir? Ne Değildir?" isimli konferansını verdi.

Gençlerin, 15 Temmuz Darbe Girişimini daha iyi anlamaları ve FETÖ'yü tanımaları için Türkiye'nin dört bir yanında konferanslar verdiğini söyleyen Aydın, ülkemizin geleceği olan gençlerin bilinçlenmeleri için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi. 15 Temmuz sürecini bire bir yaşayan biri olarak Türk milletinin o gece kahramanlık destanı yazdığını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu projeleri hayata geçirmesiyle birlikte saldırıların arttığına dikkat çeken Aydınlı, FETÖ'nün tarihteki çeşitli terör örgütleriyle benzerliklerine de vurgu yaptı.

"Geleceğin İçin Kararını Ver" Konferansları

Günün son programı ise akşam saatlerinde Kültür Merkezi Mavi Salon'da gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi ve Sivil İnisiyatif Grubunun ortaklaşa düzenlediği "Geleceğin İçin Kararını Ver" isimli konferans, öğrencilerden ve Erzurum halkından yoğun ilgi gördü.

Konferans Programının ilk konuşmacısı, Murat Doğanşafak, 'Gizli Örgütler ve Planlar' başlığıyla öğrencilere hitap etti. Geçmişten bu yana ülkelerin kaderinde etkili olan gizli örgütlerin ve köklü ailelerin yapılarından bahseden Doğanşafak, FETÖ'nün de bu gizli örgütlerin bir mensubu olduğunu belirtti. Tarihten alıntılar yaparak konuşmasını sürdüren Doğanşafak, dünya düzeninin gizli planlarla değiştirilmek istendiğini söyledi.

'Nasıl Karar Veriyoruz' başlığıyla, tercih ve kararın düşünülerek doğru verilmesi hususunda gençleri bilgilendiren Osman Gaygısız, slayt ve videolar eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi. Sosyal medyanın insanların kararlarını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebildiğini söyleyen Gaygısız, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa hakkında yayınlanan haberlerin kurgu ve gerçek hallerini anlattı.

Son olarak misafirlere seslenen Dr. Hasan Kasap ise 'Darbeler ve 15 Temmuz' konulu sunumuyla ülkemizde gerçekleşen darbeleri ve 15 Temmuz gecesini anlattı. Devletin ileri kademelerindeki kişilerin, suikast veya faili meçhul cinayetlerle ortadan kaldırıldıklarını anlatan Kasap, "Ülkesini kalkındıran kişilere diktatör ve zalim denilerek darbeler planlanıyor" dedi. 15 Temmuz gecesini tüm ayrıntılarıyla anlatan Kasap, girişimi gerçekleştirilenleri ve kalkışmanın perde arkasını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi.

Programın ardından konuşmacılar Atatürk üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek, davetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

(ERZ-Y)



06.04.2017 14:35:18 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER