YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Etyemez'den esnaf ziyareti

Milletvekili Etyemez'den esnaf ziyareti



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez referandum çalışmaları kapsamında özel bir sanayi bölgesini ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için destek istedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez referandum çalışmaları kapsamında özel bir sanayi bölgesini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için destek istedi. Etyemez; '6 Nisana sayılı günler kaldı. Son hafta son düzleme giriyoruz. Bütün teşkilatlar olarak AK Parti Konya olarak kapı kapı geziyoruz. Bugünde Atiker Sanayi Bölgesini geziyoruz. Şunu gördük burada yüzde seksen yüzde doksan destek var bu durum bizler için sevindiricidir. Genel veya yerel seçim değil bu anayasa değişikliği dolayısıyla vatandaşlarımız biraz daha farklı bakarak geleceğine huzur ve istikrara milletimiz teveccüh gösteriyor ve tercihini bu yönde kullanacağını açıkça ifade ediyor. Hedefimiz Konya'da yüzde seksen üzerine çıkmak Türkiye genelinde ise yüzde almışlara çıkmaktır. Şunu da belirtelim bizim buradaki gayemiz milletimizin birlik ve beraberliğini sağlamaktır. Onlardan destek istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un yaptığı açıklamalara da değinen Etyemez, "Özellikle muhalefetin yaklaşımlarının meclisteki komisyon çalışmalarında ve genel kuruldaki şiddet yanlısı çatışmalı bir dil kullanan Cumhuriyet Halk Partisi bu halk oylamasının başlangıç süreçlerinde dilini çatışmacı değil birleştirici kullanacaklarını ifade etmelerine rağmen bu süreç içerisinde gördük ki hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, hem de milletvekilleri gerçekten toplumu rencide edici ve toplumu rencide edici dil kullanıyorlar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un halka karşı kullandığı dil ve halka düşman muamelesi göstermesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyetinde başından beri zaten millete tepeden bakma, millete güvenmeme, milletine hep terbiye edilmesi gereken bir yaklaşım içerisinde olan zihniyetini görüyoruz ki zihniyetlerinde değişen bir şey yok" diye konuştu.

(AH-Y)



06.04.2017 14:38:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER