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Kütüphane otobüsünü ilgi

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:33
Kütüphane otobüsünü ilgi
Kütüphane otobüsünü ilgi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ilkini düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı için özel olarak tasarlanan kütüphane otobüslere vatandaşlar yoğun ilgisi gösteriyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ilkini düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı geçen Cuma günü kapılarını açmasının ardından vatandaşın akınına uğramaya devam ediyor. Vatandaşların etkinliğin düzenlendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'ne daha rahat ve kolay ulaşımı için kentin iki ayrı noktasından ücretsiz otobüs seferleri konurken, kitap fuarı için özel olarak tasarlanan kütüphane otobüs ise kitapseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bir kütüphane şeklinde kaplanan otobüsün kapıları kütüphane kapısı olarak tasarlanırken, araç gövdesinin görünümü ise kitap raflarını andırıyor. Otobüse binen yolcular ise kitap okuyor şeklinde görülürken, kütüphane otobüs farklılığı ile vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Fuara gelen kişi sayısı 160 bini geçti
Açıldığı günden bu yana her gün ziyaretçi akınına uğrayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'na 7 günde 160 binin üzerinde kişi geldi. Her gün yazarların okurlarıyla buluştuğu fuara sadece Denizli merkezden değil ilçe ve çevre illerden de katılım oldu. 09 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) önünden her yarım saatte bir, İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önünden ise fuar alanına her saat başı ücretsiz otobüs kalkıyor.

Türkiye'nin en ünlü yazarları geliyor
Her gün farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuarda Türkiye'nin en ünlü yazarları Denizlililer ile buluşacak. 7 Nisan Cuma günü saat 13.00'te Ahmet Şafak fuarda kitapseverleri beklerken, 8 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de Şükrü Erbaş, saat 13.00'te İlber Ortaylı ve Öznur Yıldırım, saat 14.00'de ise Hasan Ali Toptaş, İlker Başbuğ, Ali Lidar ve Canan Tan olacak. Fuarın son günü 9 Nisan'da da saat 13.00'te Sinan Yağmur, saat 14.00'de Hasan Ali Toptaş, Canan Tan, Abdurrahman Dilipak, saat 15.00'te ise Azra Kohen okurlarıyla buluşacak.

Başkan Zolan'dan fuara davet
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların çok yoğun ilgi ve katılımı ile bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu ilginin kendilerine büyük haz verdiğini kaydeden Başkan Zolan, "7'den 70'e onbinlerce vatandaşımız tarafından ziyaret edilen fuarımız aynı güzellikle devam ediyor. Fuarımız son 3 günde de Türkiye'nin en çok sevilen ve okunan yazarlarını ağırlayacak. Ben tüm hemşehrilerimi fuarımıza, kitapla ve yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

06.04.2017 14:40:12 TSI
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