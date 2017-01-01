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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı'da Çiriş tezgahlardaki yerini aldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:33
Ağrı'da Çiriş tezgahlardaki yerini aldı
Ağrı'da Çiriş tezgahlardaki yerini aldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da mutfakların vazgeçilmez yemeği olarak kullanılan çiriş tezgâhlardaki yerini aldı.
Baharın gelmesi ve ısınan havalarla birlikte kırsal kesimlerde yetişen mutfakların olmazsa olmaz yemeği olarak adlandırılan çirişe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Eski Van Caddesinde el arabası üzerinde çiriş satan vatandaşlardan Recep Keskin, çiriş'in köylerde ve kırsal kesimlerde vatandaşlar tarafından toplandığını söyledi. Vatandaşların Çiriş' e çok fazla rağbet gösterdiği belirten Keskin, "Çirişlerimiz yeni ve tazedir. Zaten bu yıl havalar geç ısındı. Geçen yıla göre bu sene kar geç kalktı. Doğal olarak ta çirişlerde tezgâhlarda bu yıl yerini geç aldı. Biz kilosunu 4 liraya satıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımızda yoğun ilgi gösteriyor. Satışlarımızda gayet iyi memnunuz" dedi.
(AG-AT-Y)

06.04.2017 14:40:30 TSI
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