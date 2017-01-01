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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Başkan Yılmaz: "Yeni bir anayasaya Türkiye'nin su gibi ihtiyacı var"

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:33
Başkan Yılmaz: "Yeni bir anayasaya Türkiye'nin su gibi ihtiyacı var"
Başkan Yılmaz: "Yeni bir anayasaya Türkiye'nin su gibi ihtiyacı var"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ülkenin 37 senelik anayasa ile artık yönetilemeyeceğini belirterek, "Yeni bir anayasaya Türkiye'nin su gibi ihtiyacı var" dedi.
Samsun Valiliği'nce düzenlenen muhtarlarla buluşma toplantılarına Ladik ilçesinde devam edildi. Akpınar Fen Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Vali İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın yanı sıra Ladik Kaymakamı Engin Tok, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, Belediye Başkanı Selim Özbalcı, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Yurt ve Sefer Arlı, daire başkanları, meclis üyeleri ve Ladik ilçesi muhtarları katıldı.

"Hayır diyenler bile 'Anayasa değişsin' diyor"
"Allah bir daha bu millete 15 Temmuz gibi trajik hain kalkışmaları göstermesin" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz, 15 Temmuz'un geride kaldığını ve yaraların sarılmaya çalışıldığını ifade ederek, "16 Nisan Türkiye'nin 1980 den bu yana devam eden, sürekli eleştirilen, değiştirilen bir anayasanın yenilenmesi ile ilgili bir süreç. Hayır diyenler bile anayasanın değişmesi konusunda hemfikir. Söyle olmasın böyle olsun diye fikir ayrılıkları var. 16 Nisan da sağduyu öne çıkacak. Makul olan ortaya çıkacak. Milletimiz son sözü söyleyecek. 1980'lerde generallerin yazdırdığı bir anayasa ile, o günün şartlarında yazılmış bir anayasa ile 37 sene sonra bugün ki Türkiye'yi yönetemezsiniz. Türkiye hele de bulunduğumuz bu zor coğrafyada kendisine yeni bir anayasa yapıp, ülkeyi geleceğe taşıyacak dinamikleri harekete geçirip, kalkınma hamlesi yapacak bir Anayasayı hayata geçirmeye ihtiyaç duymayacak da kim duyacak. Bu anayasada da eksiklik görülürse bunda da revizyon yapılabilir. Ama biz kendimizi yenileme ihtiyacı duyuyoruz. Yeni bir anayasaya Türkiye'nin su gibi ihtiyacı var. 18-24 yaş arasındaki yavrularımızın seçme hakkı vardı seçilme hakkı yoktu. Şimdi böyle bir madde kondu. Bu yaş arasında 9 milyon gencimiz var. Bu büyüklükteki kitleye dur sen çocuksun diyoruz seçilme hakkı vermiyoruz. Bu yanlıştan dökülmesi için büyük bir adım olacak" diye konuştu.
Son yapılan yerel seçimler sonrası 3 yıldır tüm Samsun'a hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz şunları söyledi: "Her şeyi hallettik demiyoruz. Ama yaptığımız işlerle farklılık getirdiğimizi düşünüyoruz. Bütün hükümetler kırsalda hizmetleri ihmal etmemeye çalıştı. İyi niyetle çaba gösterdi. Ama bir şeyler istenen gibi olmuyordu. Mesela sathı kaplama yol. 2 sene içinde bozulmaya başladı. Çünkü bu yollardan geçen araçların hacmi ve ağırlığı değişti. Bunu yasaklayamayacağımıza göre, biz dedik ki buralara beton yol yapalım. Sathi kaplama ucuz olduğu için önceki dönemlerde hep tercih edildi. Ucuz olduğu için çabuk bozuluyordu. Biz beton yola geçtik. Ladik ilçemizde 33 km beton yol 11 km sıcak karışım asfalt yol yapmışız. Önümüzdeki zamanda da ilk etapta bir bu kadar daha yol yapacağız. Nerede hangi sıkıntı varsa hepsini biliyoruz. Artık yolu suyu konuşmayı bırakıp, köylerimizde geçimi, iktisadi kalkınmayı, rençperliği, göçü geri döndürmeyi, bununla ilgili neler yapılabiliri konuşmaya başlamalıyız. Allah'ın izniyle muvaffak olacağız buna inanıyorum."
(SAM-SLH-Y)

06.04.2017 14:41:20 TSI
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