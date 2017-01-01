OBM'den yüksek irtifada çalışma eğitimi düzenlendi
(Fotoğraflı)
Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde özellikle arazide yüksek irtifada çalışan Koruma Şube Müdürlüğü, Makine ikmal Şube Müdürlüğü ve Elektronik Haberleşme Atölye Şefliğinde görevli teknik elemanlara uzman kişi tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında mevcut 12 adet orman yangınları gözetleme kulesinin yıl boyu aktif çalışması antenlerinin bakımı, montajı, elektrik ve röle sistemlerinin arızalarının giderilmesi için önem arz eden bu eğitim Asardoruğu Orman Yangını Gözetleme Kulesinde yapıldı.
İki aşamalı olarak gerçekleşen eğitiminde teorik olarak yüksek irtifada çalışırken dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları ve çalışma esnasında kullanılacak kişisel koruyucu donanım ve diğer yardımcı güvenlik malzemeleri tanıtıldı. Uygulamalı eğitimde ise yüksek irtifada çalışma ile ilgili eğitime katılan personele kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri ile birlikte tek tek uygulama yaparak eğitim tamamlanmış oldu.
(SÖ-SÖ-Y)
06.04.2017 14:42:12 TSI
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