YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. OBM'den yüksek irtifada çalışma eğitimi düzenlendi

OBM'den yüksek irtifada çalışma eğitimi düzenlendi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde özellikle arazide yüksek irtifada çalışan Koruma Şube Müdürlüğü, Makine ikmal Şube Müdürlüğü ve Elektronik Haberleşme Atölye Şefliğinde görevli teknik elemanlara uzman kişi tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında mevcut 12 adet orman yangınları gözetleme kulesinin yıl boyu aktif çalışması antenlerinin bakımı, montajı, elektrik ve röle sistemlerinin arızalarının giderilmesi için önem arz eden bu eğitim Asardoruğu Orman Yangını Gözetleme Kulesinde yapıldı.

İki aşamalı olarak gerçekleşen eğitiminde teorik olarak yüksek irtifada çalışırken dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları ve çalışma esnasında kullanılacak kişisel koruyucu donanım ve diğer yardımcı güvenlik malzemeleri tanıtıldı. Uygulamalı eğitimde ise yüksek irtifada çalışma ile ilgili eğitime katılan personele kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri ile birlikte tek tek uygulama yaparak eğitim tamamlanmış oldu.

(SÖ-SÖ-Y)



06.04.2017 14:42:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER