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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Başkan Ekinci'nin gençliğe yatırımı sürüyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:35
Başkan Ekinci'nin gençliğe yatırımı sürüyor
Başkan Ekinci'nin gençliğe yatırımı sürüyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, her mahalleye spor salonu sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Son günlerde yapılan açılışlara Eyüpnebi ve Osmanlı Mahallesi Ak Evler Spor salonlarının açılışları da eklendi.
Her mahalleye spor salonu sözünü Ak Evler Spor Salonları ile hayata geçirmeyi sürdüren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'den 2 açılış daha. Hayata geçirilen spor salonlarında gençler sportif faaliyetlerin yanında değerler eğitimi de görüyor. Son olarak Eyüpnebi ve Osmanlı mahalleleri Ak Evler Spor Salonlarının açılışını yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci," Geleceğin Türkiye'sinin sağlam temeller üzerinde oturtulmasının yolu bu spor salonlarıdır" dedi.
Toplam 127 öğrenciye hitap eden Eyüpnebi Mahallesi Ak Evler Spor Salonu ile 167 öğrenciye hitap eden Osmanlı Mahallesi Ak Evler spor salonunda ayrıca bayanlara yönelik etkinlikler de düzenleniyor. Tekvando ve karate eğitimlerinin yanı sıra bayanlara fitness eğitimi de veriliyor. Ak Evler Spor Salonlarının açılışında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, her mahalleye spor salonları açarak gençlerin milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olması için ellerinde geleni yapacaklarını söyleyerek," Ak Evler Spor Salonlarının açılışını bazen günde 2 bazen 3'e çıkardığımız oluyor. Dün bakanımızın katılımı ile kırsalda bir yerlerimizi açtık. Bugün buradayız. Biraz önce yine kırsal mahallelerimizi dolaştık ve oradaki ihtiyaçlarımızı görmeye çalıştık ve gelip bu açılışımıza yetiştik. Şimdi bir konuya parmak basmak lazım. Aslında biz tarihe not düşüyoruz. Ne diyoruz, geleceğin Eyyübiye'si, geleceğin Şanlıurfa'sı, hatta geleceğin Türkiye'sinin sağlam temeller üzerine oturtulmasının yolu bu spor salonlarıdır diyoruz. Gençlik, hep ihmal edilmiştir diyoruz. Gençlik ile ilgili kime mikrofonu uzatırsanız bunlar ile ilgili sıkıntıları bir bir sıralar fakat iş reçeteye geldiği zaman sadece tavsiyelerde bulunur. Harekete geçme konusunda sıkıntılarımız var. Üç yıldır belediye başkanıyım, ekibimizle beraber Eyyübiye'yi dönüştürme hedefindeyiz. Değişim ve dönüşümün sağlam olması için uğraş içerisindeyiz. Fiziki mekanlar noktasında bir hareketlilik var ama emin olun, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum, biz fiziki yapıları ne kadar değiştirsek değiştirelim eğer biz gençlerimize el atmazsak, gençlerimizin sorunlarını çözmezsek geleceğimiz sıkıntı altında olur. Bunun için bu spor salonlarına önem veriyoruz. İnşallah her mahalleye de bir tane açacağız" ifadelerini kullandı.
(Şİ-AOA-Y)

06.04.2017 14:43:13 TSI
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