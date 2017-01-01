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CHP Eskişehir İl Yönetiminden Sandık Güvenliği eğitimleri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Yönetimi, sandıklara ve oylara sahip çıkabilmek amacı ile sandık müşahitlerine ve sandık sorumlularına Sandık Güvenliği eğitimleri vermeye başladı.

Eğitimler, Bölge Eğitim Koordinatörü Ali Osman Üstün ve İl Eğitim Sekreteri -İl Başkan Yardımcısı Recep Taşel tarafından verildi. Sivrihisar'da başlayan eğitimlerin tüm ilçelerde devam edeceğini belirten Recep Taşel, "Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun, sandıklarımıza ve oylarımıza sahip çıkacağız" dedi.

Eğitimlerin, 16 Nisan'a kadar Alpu, Mihalıçcık, Çifteler, Han, İnönü, Odunpazarı, Seyitgazi/Kırka, Günyüzü, Sarıcakaya, Mahmudiye, Beylikova, Mihalgazi ve Tepebaşı'nda devam edeceği bildirildi.

(KÇ-MET-Y)



06.04.2017 14:45:20 TSI

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