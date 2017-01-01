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SGK borçları 53.33 liradan hesaplanacak

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:38
SGK borçları 53.33 liradan hesaplanacak
SGK borçları 53.33 liradan hesaplanacak
- SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan, nüfusun yüzde 99.5'inin sosyal güvenceye kavuştuğunu söyledi

(Fotoğraflı)

Nuri Pir
ADANA (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan, yeni yapılan düzenlemeyle nüfusun yüzde 99.5'inin sosyal güvenceye kavuştuğunu belirterek, yürürlüğe giren tekli prim sistemiyle borçlulardan alacakları parayı aylık 53.33 lira üzerinden hesaplayacaklarını açıkladı.
Ünalan, SGK Adana İl Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında 1 Nisan tarihinde yürürlüğe giren tekli prim sistemiyle yaklaşık 6.3 milyon borçludan alacakları parayı aylık 53.33 lira üzerinden hesaplayacaklarını açıkladı.
Bu düzenlemeyle daha önce 3 basamaklı olan sistemin tek basamağa dönüştürüldüğünü anlatan Ünalan, "Daha önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız gelir durumlarına göre; 71, 213 ve 426 lira kademeli prim sistemi ödüyordu. Artık yeni yasayla birlikte hepsi 53.33 TL ödeyecek. Eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A sigortalılarımız gibi, üniversite, özel hastane yani devlet hastanesi değil tüm hastanelerden faydalanacaklar. Eski borçlara da 53.33 lira üzerinden ödeme kolaylığı getiriyoruz. Bununla birlikte gecikme zammı ve alacaklardan vazgeçiyoruz. Bunu da 1 yıl içinde taksitlendirme veya peşin ödeme imkanı veriyoruz" diye konuştu.
Son 1 yıl içerisinde birçok yeniliğe imza attıklarını aktaran Uğur Ünalan, "Yapılan düzenlemelerle nüfusun yüzde 99.5'nin sosyal güvenceye kavuştu. 2016-2017 genel sağlık sigortası sisteminin revize yılları oldu. Liseden mezun olan gençlerin 20 yaşına, üniversiteden mezun olan gençlerin ise 25 yaşına kadar olan mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl süreyle prim borçlarına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalandırma sağladık. 25 yaşına kadar olan gençlerin tüm genel sağlık sigortası prim borçlarını affettik. Bu kapsamda 5.5 milyon kişinin 4 milyon 751 bin TL borcu silindi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde 663 şehidimize malul ve gazimizin genel sağlık sigortası kapsamında tahakkuk eden 1.2 milyon TL prim borcuda silinmiş oldu. Yapılan değişikliklerle nüfusumuzun yüzde 99.5'i sosyal güvenceye kavuşmuş hale getirdik" ifadelerini kullandı.
(NPR-Y)

06.04.2017 14:45:56 TSI
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