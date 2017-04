YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Trabzon'da "İstihdam Seferberliği" bilgilendirme toplantısı

TRABZON (İHA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ile İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstihdam Seferberliği bilgilendirme toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç, İŞKUR Fon Daire Başkanı Fazlı Küçük, TESOB Başkanı Metin Kara, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, İŞKUR İl Müdürü Adnan Zengin, SGK İl Müdürü Aydın Gedikli, esnaf ve sanatkar odaları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TESOB Başkanı Metin Kara, esnaf ve sanatkarların ülkenin ekonomik ve toplumsal hayatında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizde ekonomik ve sosyal kalkınmanın dengeli bir biçimde sağlanması, dağıtılması ve sürdürülmesinde yaptıkları katkı işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları rol ve piyasa koşullarının meydana gelen değişimlere hızlı uyum sağlayabilen esnek yapıları, esnaf ve sanatkârları, ekonomik ve toplumsal ve sosyal yönlerden vazgeçilmez bir konuma taşımaktadır. Esnafın sayısal olarak yaygın olduğu ülkelerde gelir dağılımı dengelidir. Bölgeler arasında gelişmişlik farkları azdır. Yeni esnaf işletmelerinin açılmasıyla ekonomi canlanır, esnaf istihdamı yaratır, işsizliğe çare olur. Nitelikli işgücü işyeri ortamında yetişir. İstihdamdaki payları yüzde 81 olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99'unu oluşturmakta, katma değerdeki payları da yüzde 59 olarak hesaplanmaktadır. Esnaf ve sanatkarımız KOSGEB, SGK ve İŞKUR başta olmak üzere son yıllarda büyük destek görmüştür. Bu konuda yardımı olan herkese teşekkür ediyoruz. Oda başkanlarımızla uyum içinde, beraber düşünen, hareket eden, üreten bir anlayışla, her alanda Trabzon'un kalkınmasına ve zenginleşmesine katkı sağlamanın mücadelesini veriyoruz" dedi.



"İstihdama katkı veren projeler yürütüyoruz"

TESOB bünyesinde 2011 yılında DOKA'nın doğrudan faaliyet desteğiyle Proje Ofisi kurulmasını sağladıklarını da hatırlatan Başkan Kara, "Amacımız, esnaf ve sanatkarların genel durumu, ihtiyaçları, eksiklerini ileriye dönük projelendirebilecek planları ortaya çıkarmaktı. 2010 yılında göreve geldiğimizde 6 kişinin çalıştığı TESOB'da, Proje Ofisi'ni oluşturduktan sonra şu anda itibarıyla 17 kişi hizmet vermektedir. Trabzon il ve ilçelerinde 872 esnaf ve sanatkara uygulanan anket çalışması yaptık. Anket çalışması sonucunda hibe ve teşvikler hakkında yüzde 40'ının hiç bilgisi olmadığı, yüzde 85'inin de hibe ve teşvikler hakkında bilgi istediğini tespit ettik. 2013 yılında 2 bin esnaf ve sanatkârımıza hibe ve teşvik programları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. 2012 - 2016 yılları arasında 200 kişiye KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi verdik. Proje Ofisimiz kanalıyla projelerini yazdık, işyerlerinin açılmasını sağladık. Bugün o kardeşlerimizin yanlarında insanları istihdam ediyorlar. 2013 yılında Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığımızın katkılarıyla Her Yeteneğin Farkındayız adlı projeyi uyguladık. Bu proje kapsamındaki 15 bedensel, 5 zihinsel engelli kardeşimiz halen faaliyetlerine engelliler okulumuzda devam ediyor. Esnaf ve sanatkarlar siciline kayıt olan üyelerimize yönelik muhasebe, vergi ve çeşitli konularda eğitim programları geliştirdik. Şoför esnaflarımızın Ahilik kültürüne uygun olarak hizmet vermesini sağlamak amacıyla Ticari Taşıt Sürücülerinin Davranış Modellerinin Geliştirilmesi ve Eğitimi projesini uyguladık. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin şoför esnafımıza eğitim verildi. Turisti Kazanan Geleceği Kazanır projesi kapsamında 15-29 yaş arasında 40 gencimize turizm konusunda çeşitli eğitimler verdik. Yüzde 80 oranında istihdamları sağlandı. Sezonun başlamasıyla hepsi istihdam edilecektir. TESOB olarak Trabzon'un kalkınması ve gelişmesi odaklı çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.



Hacısalihoğlu: "Yeni işyerlerinin açılması sağlanmalıdır"

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan İstihdam Seferberliğine katkı veren herkese teşekkür ederek, "Başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bu toplantıları organize eden bakanlığımıza, ilde bu toplantıların sahibi olan Sayın Valimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İŞKUR büyük bir gayret ve heyecanla 24 saat istihdam konusunda büyük hizmet veriyor. İŞKUR'u da kutluyoruz. Amacımız taşın altına elimizi koymamızdır. İstihdam seferberliğinde amaç, farkındalık yaratarak, bütün işverenlerin ilave birer işçi almak suretiyle istihdama katkı sağlamasıdır. Bu doğrultuda bugüne kadar tanıtımlar, çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Farkındalığın yerine geldiğine inanıyoruz ama tanıtımlara devam edeceğiz. Bundan sonra bir taraftan mevcutlara destek verirken, yeni işyerlerinin açılmasını da sağlamaktır. Oda olarak girişimcilik eğitimleriyle yeni işyerlerinin açılması konusunda gayret sarf etmeyi amaçlıyoruz. Açılacak olan her bir işyerinde istihdam sağlanacak. Büyük projeler de hedefliyoruz. OSB'lerde yeni fabrikaların faaliyete geçmesi konusunda görüşmelerimiz işadamlarıyla devam ediyor. Şehrimizin büyük bir ihtiyacı olan küçük sanayi siteleri de kurulmak suretiyle istihdamı artırmalıyız. İstihdamla üretim de artacak, ekonomi gelişecek ve ülke kalkınacak. Geleceğe dönük istihdam konusunda şehrimizde fazla sorun kalmayacağına inanıyoruz" diye konuştu.



"Bankalara da büyük görev düşüyor"

İstihdam Seferberliği konusunda sadece işveren ve kamuya değil bankalara da büyük görev düştüğünü belirten Başkan Hacısalihoğlu, "Bankalar şu aşamada devletimizin verdiği kredi imkanlarını kullandırtma da sıkıntılar oluşturuyor. Bunu şehrimizde de görüyoruz. Bunların üzerine gidiyoruz ve gitmeye de devam edeceğiz. Firmalarımız ekonomik sıkıntıda, bıçak sırtında. Çok büyük problemleri olanlara bir şey demiyoruz. Ama kendini kurtarmaya, bu sıkıntılı dönemi aşmaya çalışan firmalara destek verilmesi gerekiyor. Devletimiz de bunun önünü açtı. Oda olarak kendi mevduatımızı bankalara 7.70 faizle vermişiz, onlar da 9.90'la üyelerimize versinler diye imkan sağlamışız. Burada bile sıkıntılar oluşturabiliyor. Firmanın çeklerinde veya sicilinde bir sıkıntı yokken, kişinin kendi kredi kartındaki geç ödemeden dolayı dahi sicili bozuluyor ve kredi almasında sıkıntı oluşturuluyor. Dolaylı olarak istihdamın büyük bir sorunudur bu. Buna kim engel oluyorsa, memleketi seven bir insan olmadığını söyleyebiliriz. Sadece bizler değil, bu projenin bir parçası olan bankalar da üzerine düşen görevi yapmalı ve o sorumluluğu taşımalı. Mevduattan aldığımız faizleri yarıya düşürdük ama onlar bunu vermekten imtina ediyorlar. Üretimin artması hepimizin ekonomik yönden kurtuluşu demektir. Burada önemli olan ihracatı da artırmaktır. Herkesin bunun için çalışması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Vali Yavuz: "Amaç esnafın önünü açmaktır"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da, toplantıyı organize eden TESOB'a teşekkür ederek, "Trabzon olarak hedeflerimiz var. Her konuda olduğu gibi istihdamda da hedeflerimizi yerine getirmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın yoğun gayretleri var. Bu konuya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarlarımızın toplamda önemli bir konumu var. Bir gün iş bıraksanız hayat durur. TESOB ve TTSO camialarıyla birliktelik içinde bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Amacımız ülkemizin refahını artırmak, esnafımızın, işverenimizin önünü açmaktır" dedi.

Toplantıda daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, İstihdam Seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerle ilgili bilgi verdi. Toplantı soru - cevap bölümüyle sona erdi.

