Geçmişin yüklerinden kurtulun

ERZURUM (İHA) - Uzman Psikolog Özge Genlik, geçmişi bütünüyle geri kazanmayı ve farkındalıkla kendini olduğu gibi kabul etmeye ve sevilmeye özgürce bırakmayı seçmenin önemli olduğunu söyledi.

Uzman Psikolog Özge Genlik , "Yaşam döngümüzde sorun ya da problem olarak nitelendirdiğimiz herşey bize kendi özümüzü hatırlamamız için sunulan fırsatlardır. Bir başka deyim ile problemler/sorunlar insan varlıklarının psikolojik büyümelerini destekleyen durum ve süreçlerdir. İkili ilişkilerinizde, kariyer yaşamınızda, çocuklarınızla, arkadaşlarınızla deneyimlediğiniz sorunlar size bir şey anlatmaya, farkına varmanız gereken bir niteliğinizi hatırlatmaya çalışan ya da atalarınızdan miras aldığınız travmatik izlerin şifalanması için birer alarm sinyali olabilirler" dedi.

Her insan varlığının parmak izi ve soluk ritmi ile eşsiz ve benzersiz olduğunu ifade eden Genlik, "Bütünüyle bir amaca hizmet etmektedir. Şu an deneyimlediğiniz ve "olumsuz" olarak nitelendirdiğiniz her olay ve durumun yaratıcıları bizzat kendinizsiniz. Çünkü bugün bilim bizlere epigenetik etkisi ile tüm olumlu olmayan yaşanmışlıkların genetik olarak bizlerin hücrelerine kaydolduğunu söylemektedir. Belki de bugüne değin hiç tanımadığınız yıllar önce vefat etmiş bir akrabanızın travmalarının çözümlenmesi için siz nefes alma ile ilgili problemler , panik bozukluk, akciğer rahatsızlıkları gibi sendromlar ile bunu ifade ediyor olabilirsiniz" diye konuştu.

İnsan varlıklarının çoğunun geçmişlerini değiştirmek istediklerini kaydeden Genlik, "Ancak bu nafile bir çabadır. Eyleme geçirilecek yegane şey; geçmişi bütünüyle geri kazanmak ve farkındalıkla kendini olduğu gibi kabul etmeye ve sevilmeye özgürce bırakmayı seçmektir. Her insan varlığı ebeveynlerini seçerek Dünya gezegeninde beden almayı tercih etmiştir. Doğum Psikolojisi alanında yapılan araştırmalar göstermektedir ki; anne karnında geçirdiğimiz tüm süreç, yaşamımızdaki seçimlerimiz ve kim olduğumuz hakkında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Hatta, anneannemiz, annemize hamile iken bizler annemizin yumurtalıklarında Dünya ya merhaba demek üzere potansiyel bir can olduğumuzu düşünecek olursak, kuşaklar boyu zihinsel-bedensel ve duygusal anlamda zengin bir miras ile doğuyoruz. Geniş ailemizin deneyimlediği travmatik izler bizlerin de duygusal, zihinsel ve bedensel hafızalarımızda kayıtlı bulunmakta ve bugünümüzü etkilemekte" ifadelerini kaydetti.

Özge Genlik, "Travmatik izleri fark etmek, farkında olmak ve pozitif/ olumlu düşünmek yeterli olmuyor. Kabulün ardındaki basamak niyet ederek eyleme geçmektir. Ancak kendi gölge yönlerimiz (istemediğimiz/yadsıdığımız) ile bütünleşmeyi seçtiğinde diğer insan ya da olayların sizi üzmediğini, öfkelendirmediğini sadece kendinizi üzgünlük ve öfke duygu durumlarını deneyimlemeyi seçtiğinizi ve bunu yaparken geçmişte tutulmamış bir yası, geçmişte deneyimlenmiş duygusal bir tacizi şifalandırdığınızı idrak ettiğinizde farkındalığınız artacak ve psikolojik olarak büyüyeceksiniz" şeklinde konuştu.

06.04.2017 14:47:53 TSI

