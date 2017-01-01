Anaokullu minikler de Odunpazarı'ndaydı
(Fotoğraflı)
Yaşar Arda
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra minikleri de konuk ediyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Valide Malhatun Anaokulundan 150'ye yakın öğrenci başlarında öğretmenleriyle birlikte Odunpazarını gezdi. Uzun süre gezip yorulan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri tarafından bir parkta çay ve meşrubat içip simit yiyerek hem karınlarını doyurdular, hem de dinlenme olanağı buldular.
(YA-MET-Y)
06.04.2017 14:48:21 TSI
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