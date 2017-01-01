06 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya'da seçim güvenliği ve genel güvenlik toplantısı yapıldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:41
Malatya'da seçim güvenliği ve genel güvenlik toplantısı yapıldı
Malatya'da seçim güvenliği ve genel güvenlik toplantısı yapıldı
- İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk: "Türkiye Malatya'dır, Malatya Türkiye'dir"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Seçim güvenliği ve genel güvenlik toplantısı için Malatya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Vali Mustafa Toprak'ın düzenlemiş olduğu toplantıda Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile bir araya geldi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Öztürk beraberinde MEBS Okullar Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz ile birlikte katıldığı toplantıda Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerinin soru, sorun ve taleplerini dinledi.
"Sevgiyle, kardeşlikle birlikte tezahür ettiren bir kent"
Vali Toprak toplantının açılış ve selamlama konuşmasında, "Malatya, çevresiyle birlikte, insani değerleriyle birlikte, gelişimiyle birlikte içerisinde barındırdığı güzellikleriyle birlikte sevgiyi, kardeşliği, birlikte hareket etmeyi, Malatya'yı, Malatyalılığı ve ülkemizin gücüne güç katma noktasındaki gücünü iyi bir şekilde ortaya çıkaran ve bunu sevgiyle, kardeşlikle birlikte tezahür ettiren bir kent. Bu anlamda tüm Malatyalılara bu güzellikler dolayısı ile teşekkür ediyorum.
Bir taraftan Organize Sanayi Bölgeleriyle bir taraftan esnaflarıyla ve ticaret dünyasıyla gelişen Malatya son zamanlarda, kültür, turizm, sanat ve diğer alanlarda kendisini daha ileriye götürmek amacıyla toplumdaki tüm katmanlarıyla birlikte bunun gayretini ve katkısını sunuyor. Ben inanıyorum ki mevcut projeler ve planlanacak olan projelerle birlikte, özellikle cazibe merkezleri programına Malatya'nın dahil edilmesi ve esnaflarımızı, iş dünyasını içine alan önemli gelişmelerle birlikte Malatya, tüm sektörlerde kendini daha iyi bir noktada söz ettirecektir. Tüm bunların kalbinde burada örneğini, nüvesini görmüş olduğunuz genel manada da Sivil Toplum Kuruluşu olarak nitelendirilen buradaki tüm konuklarımızın tüm siyasi partilerimizle birlikte, tüm katmanlarla birlikte, iş dünyası ile birlikte, ticaret erbabı ile birlikte önemli katkıları var. Sayın Bakan Yardımcımızın Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşu yetkililerimizle bir görüşme yapması o anlamda çok manidar olacaktır, güzel olacaktır. Teşriflerinden dolayı başta Sayın Bakan Yardımcımız olmak üzere davetimize icabet eden sizlere teşekkür ediyorum"dedi.
"Türkiye Malatya'dır, Malatya Türkiye'dir"
Bakan Yardımcısı Öztürk' de "Malatya, kendi yağı ile kavrulabilen, kendi müteşebbisini yetiştirip Türkiye'nin birçok şehrinin kalkınmasına sebep olmuş bir şehir. Dolayısıyla Türkiye Malatya'dır, Malatya Türkiye'dir" dedi.
Bakan Yardımcısı Öztürk toplantıya katılanların soru, sorun ve taleplerini dinledikten sonra sorularını cevaplandırdı, sorun ve talepleri hakkında not alarak bilahare kendilerinin sorun ve talepleri hakkında bilgilendirileceğini söyledi.
(MT-AOA-Y)

06.04.2017 14:48:46 TSI
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