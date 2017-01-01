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Başkan Sözlü: "Adana'nın yeri Lider'in yanı, sözü Lider'in sözüdür"



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ADANA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı tarafından Anayasa Değişikliği Referandumu İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, referandum sürecinde Türk Milleti'nin kutuplaşmaya fırsat vermemesi gerektiğini vurgularken "Milliyetçi Hareket Partisi tarihinde özel ve önemli bir misyonu olan Adana'nın yeri Lider Devlet Bahçeli'nin yanı, tercihi Lider'in sözüdür" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Referandumu İstişare Toplantısı'na MHP Adana İl ve İlçe teşkilatları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve MHP'li ilçe belediye başkanları ve partili vatandaşlar katıldı.



"MHP Adana tek yürek"

16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumuna yönelik yapılan toplantıda ev sahibi olarak konuşan MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş, MHP Adana il ve ilçe teşkilatlarının Genel Başkanlarının yanında olduklarını ve var güçleriyle Adana'daki sandıklardan evet oylarının çıkması için çalıştıklarını belirtti. MHP MYK Üyesi, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, konuşmasında 'evet'in gerekçeleri üzerinde dururken, "Liderimiz Devlet Bahçeli ülkenin geleceğini tehdit edecek, Türk Milleti'nin zararına olacak hiçbir durumun içerisinde yer almaz, tarih bunun şahididir" dedi. MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ise yaptığı konuşmada Milliyetçi Ülkücü Hareket'in geçmişte yaşananları unutmadığını ifade etti.



"Adana'nın yeri MHP'nin tarihi misyonunda özeldir"

Türkiye zorlu ve sancılı bir süreçten geçtiğini, sınırları içerisinde ve dışarısında terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Başkan Sözlü, Türkiye'nin bu durumunda siyasi kaygıların bir kenarı bırakılarak milli birlik ve beraberliğin tesis edilmesi gerektiğini ifade etti. Yerel yönetici olarak Adana'ya hizmet ederken siyasi kimliğini bir tarafa bıraktığını ancak Milliyetçi belediyeciliğe yakışır şekilde tavrını en net biçimde ortaya koymaktan geri durmadığını söyleyen Başkan Sözlü, "Adana Milliyetçi Ülkücü Hareket'in filizlendiği yerdir. Bugün gölgesinde soluklandığımız çınar, Adana'da dallanıp budaklanmış, Cennet mekan Başbuğ bu kutlu yürüyüşü Adana'dan başlatmıştır. Partimiz Lideri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli de bu topraklardan yetişmiştir. Ne mutlu Adana'ya ki geçmişten bu zamana Milliyetçi Ülkücü Hareket'in sarsılmaz kalesi olmuş, 2014'te o kalenin burçlarında üç hilal sancağını dalgalandırmıştır" dedi.



"Liderimizin yanındayız"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihi misyonunda şerefli bir yere sahip olan Adana'nın yerinin Lider'inin yanı, tercihinin Lider'inin sözü olduğunu vurgulayan Başkan Sözlü, "Milliyetçi Hareket Partisi yedi düvelin Osmanlı'yı paylaşıp bölüştüğü gibi dış güçler ve Türkiye üzerinde emeli olan emperyalist güçlerin zayıflatmak, akabinde yok etmek istediği siyasi bir partidir. Bugün muhterem genel başkanımıza yapılan saldırılar bunun en büyük göstergesidir. Onun için bu referandum süreci içerisinde MHP mensupları aile saadeti camianın birliği noktasında dikkatli bir üslup kullanmalı, tereddüte mahal vermeden, bizim için kutsalları arka arkaya sıralayarak, Devlet için, Millet için, Cumhuriyet için, Ülkemizi için Evet diyen Sayın Genel Başkanımızın mesajını iyi anlamalı hareketin birliği noktasında mütereddit davranmamalıdır" diye konuştu.



"Kutuplaşmaya fırsat verilmemeli"

Konuşmasının sonunda referandum sonucunda sandıktan evet ya da hayır ne çıkarsa çıksın Türk Milleti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade eden Başkan Sözlü, kutuplaşmaya fırsat verilmeden referandum sürecinin demokratik kültür çerçevesinde gerçekleşmesini temenni ettiğini belirtti.

Program sonunda MHP Adana il başkanı ve ilçe başkanları, MHP'li belediye başkanları birlikte platforma çıkarak birlik ve beraberlik fotoğrafı verdi.

(ELF-Y)



06.04.2017 14:49:09 TSI

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