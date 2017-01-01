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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir Valiliği dolandırıcılık konusunda uyardı

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:42
Nevşehir Valiliği dolandırıcılık konusunda uyardı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile vatandaşlar dolandırıcılık konusunda uyarıldı.
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada Vali İlhami Aktaş ve Vali Yardımcılarının makamlarını ve isimlerini kullanarak tekerlekli sandalye ve bazı maddi değerde ki malzeme ihtiyacı olduğu şeklinde yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği açıklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde Valimizin, Vali Yardımcılarımızın ve İl Müdürlerimizin makamları veya isimleri kullanılarak gerek ilimizde, gerekse de ilimiz dışındaki hayırsever vatandaşlarımız ve şirketler aranarak, yardım bahanesiyle para, tekerlekli sandalye ve bazı maddi değerdeki malzeme ihyacı olduğu şeklinde, vatandaşlarımızın iyi niyet duygularını istismar ederek yardım talebinde bulunulduğu tespit olunmuştur. Hiçbir Devlet kurumu veya görevlisi tarafından vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunulması yasal olmadığı gibi mümkün de değildir. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen 155 polis imdat ve 156 jandarma imdat hatlarını aramaları, bu şahıslara itibar etmemeleri ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunmamaları önem taşımaktadır" denildi.
(COŞ-AÖ-Y)

06.04.2017 14:49:34 TSI
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