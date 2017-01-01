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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Özel Eğitim Uygulama Merkezi özel insanları eğlendi

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:43
Özel Eğitim Uygulama Merkezi özel insanları eğlendi
Özel Eğitim Uygulama Merkezi özel insanları eğlendi

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte gönüllerince doyasıya eğlenme imkanı buldu.
Nevşehir Özel Eğitim Uygulama merkezinin Özel Öğrencileri için Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından müzik dinletisi düzenlendi.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik ekibinin seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlenen Özel İnsanlar, zaman zaman da tempoya ayak uydurarak oynadılar.
Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenlerinin de katıldığı etkinlik yaklaşık 1 saat süre ile devam etti.
Özel Eğitim Uygulama Merkezi yönetici ve öğretmenleri, kendileri için düzenlenen bu etkinlikten dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'e teşekkür ettiler.
(COŞ-AÖ-Y)

06.04.2017 14:50:06 TSI
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