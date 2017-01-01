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7 Nisan Kanser Haftası

- ESGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Evrim Metcalfe;

- "Kansersiz yaşam, vücudumuza iyi bakmakla mümkündür"



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Evrim Metcalfe, 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle bilgilendirmelerde bulundu.

Evrim Metcalfe, kanserin tüm dünyanın en büyük sağlık problemlerinden biri olduğunu belirtirken, günümüzün bu en önemli sağlık sorunu konusunda toplumu bilinçlendirmek için her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında Kanser Haftası kapsamında çok sayıda kurum ve kuruluşun erken tanı ve etkin tedavi yöntemlerine dikkat çektiğine ve kanserin önlenebilir bir hastalık olduğuna vurgu yaptı. Doç. Dr. Metcalfe, "Sanılanın aksine çok az bir kanser grubu ailesel geçiş riski taşır. Kanserlerin büyük bir kısmı sigara, şişmanlık, kötü beslenme ve hareketsiz yaşam gibi değiştirilebilir alışkanlıklar ile ilişkilidir. Vücut kütle endeksinin 30 ve üzerine çıkması, yani şişmanlık (obesite) başta meme, rahim ve sindirim sistemi olmak üzere çoğu kanserde etkilidir. Örneğin 150 santimetre boyunda ve 70 kilogram bir kadın veya 160 santimetre boyunda ve 75 kilogram bir erkek şişman sayılmaktadır. Hazır gıdalardan, ayaküstü yenilen yüksek kalorili menülerden uzak durarak ve düzenli hareket ederek, mesela en azından günde ortalama 20-30 dakika yürüyerek kilomuzu normal sınırlarda tutabiliriz. Liften zengin gıdaların tüketilmesi ve düzenli beslenme, sağlıklı kilonun korunması, düzenli fiziksel aktivite ve güvenli cinsel yaşam kanserden korunmada en önemli yaşam alışkanlıklarıdır. Sağlığımızın bir diğer en büyük düşmanı olan sigara, başta akciğer ve gırtlak kanseri olmak üzere neredeyse tüm kanserlerde bir etkendir. Akciğer kanseri tüm dünyada ve ülkemizde en ölümcül kanserdir. Birçok hastanede ücretsiz hizmet veren sigarayı bırakma polikliniklerine başvurarak bu tehlikeli düşmandan kurtulabilirsiniz" dedi.

Kanserin tanı ve tedavisinin geçmiş yıllara göre çok geliştiğini belirten Doç. Dr. Evrim Metcalfe, ESOGÜ Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda en yeni radyoterapi (ışın tedavisi) cihazlarıyla kanser tedavisi hizmetlerini sürdürdüklerini vurguladı ve "Kadınlarda mamografi, meme kanserinin, smear testi, rahim ağzı kanserinin ve erkeklerde PSA kontrolü, prostat kanserinin taramasında önerilmektedir. Ayrıca dışkıda gizli kan testi ve kolonoskopi tetkiki, kalın bağırsak kanserinin, şüpheli cilt değişikliklerinin takibi ise cilt kanserinin erken tanısında önemlidir" şeklinde konuştu.



"Kansersiz yaşam, vücudumuza iyi bakmakla mümkündür" diyen Doç. Dr. Metcalfe, şöyle devam etti:

"Bugün sağlığınız için iyi bir şeyler yapmaya başlayın; mesela kullanıyorsanız sigarayı bırakın, daha çok hareket edin, daha sağlıklı yiyecekleri vücudunuza yetecek miktarlarda tüketin, fazla kilolarınızdan kurtulun, stres faktörlerinizi azaltın. Kansersiz bir toplum olabilmemiz için birbirimize bunları hep hatırlatalım ve kanserin yaşam alışkanlarımızla ilişkili, önlenebilir bir hastalık olduğunu unutmayalım."

(KÇ-MET-Y)



06.04.2017 14:50:26 TSI

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