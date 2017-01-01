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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Vosvos severler Çanakkale şehitlerini unutmadı

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:43
Vosvos severler Çanakkale şehitlerini unutmadı
Vosvos severler Çanakkale şehitlerini unutmadı

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - Bursa Vosgarage16, İstanbul BatıVos ve ÇanakkaleVos grupları, Gelibolu'ya vosvosları ile gelerek hem şehitleri selamladı, hem de Çanakkale halkı ile buluşarak renkli anlara imza attı.
Eş zamanlı olarak Bursa ve İstanbul'dan yola çıkarak tarihi Gelibolu yarımadasında buluşan Vosvos tutkunları, rehber eşliğinde şehitlik turu yapıp savaş günleri ile ilgili detaylı bilgi edindi. Manevi duyguların ön plana çıktığı günden sonra, Eceabat'tan Çanakkale'ye geçen grup, Çanakkale Cumhuriyet meydanında Çanakkale halkı ile buluşarak onlara Vosvos sevgisini ve araçlarını anlattı.
Vosgarage16 grup sözcüsü Şener Yıldırımlar, "Dedelerimizin bize miras bıraktığı bu topraklar üzerinde medeni ve özgürce yaşıyoruz. Şimdi onlara olan borcumuzu dualarımızla ve her sene yapmayı planladığımız ziyaretler ile ödemeyi kendimize görev bildik. Aynı zamanda da Vosvos sevgisini, farklı illerdeki bu tür etkinliklerle, yerel halk ile bir araya gelerek onlarla pekiştirmek ve yaşamak bizim içinde ayrı bir gurur kaynağı oluyor" dedi.
Toplulukta olan vosvoslar arasında en dikkat çeken ise Cuma İlhan'a ait olan ve üstü tamamen pas ile kaplı Hoodride tabiri ile bilinen Kirpi isimli araç oldu. Üzerindeki kirpi iğnelerine benzeyen sivri uçlar ile dikkat çeken araç sahibi Cuma İlhan, "Vosvoslar sahiplerinin özelliklerini yansıtırlar. Bu yüzden onları çok seviyoruz. Vosvoslar bizim için araçtan öte bir dost ve bir ruha sahipler. O yüzden kendime de çok yakıştırdığım Kirpi lakabımı vosvosuma isim olarak koydum. Dikenleri ve tarzı ile de görüldüğü gibi bu isim ona çok yakıştı" diye konuştu.
(MA)

06.04.2017 14:50:32 TSI
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