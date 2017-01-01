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Samsun'da ata binmeyen öğrenci kalmayacak



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Türk insanının genetik kodlarında saklı at sevgisini açığa çıkarmak ve öğrencilere bu tutkuyu aşılamak için Samsun'da önemli bir proje başlatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında il genelindeki tüm okullarda ata binmeyen öğrenci kalmayacak.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Atlı Spor Binicilik Tesisinin hazırladığı 'Atların Masal Dünyası' projesi başladı. Tesis müdürü Maria Todorovska Omari koordinasyonunda yürütülecek projeyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm devlet okulları ile özel sektör tarafından işletilen eğitim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler, ata binecek.

Ata sporu olan biniciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, öğrencilere at sevgisi ve tutkusunun aşılanması ve atlarla kaynaştırılıp binmelerinin sağlanması amacıyla startı verilen proje, iki yıl sürecek. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyesi, ata binmeyen hiçbir öğrencinin kalmamasını hedefliyor.

Atlı Spor Binicilik Tesisindeki hayvanları araçlarla okullara götüren seyisler, öğrencilere önce Türk tarihinin yazılmasında atların ne kadar büyük rol oynadığını anlatıyor. Akıllarda kalıcı temel bilgiler verdikten sonra da öğrencileri atlara bindirerek gezdiriyor. Atları okşayıp onlarla kaynaşan öğrenciler ise ilk kez ata binmenin mutluluğunu yaşıyor.

Atlı Spor Binicilik Tesisi Müdürü Maria Todorovska Omari, projeye büyük önem verdiklerini belirterek, Samsun genelindeki tüm okullarda etkinlik yapacaklarını söyledi. Atlarla öğrenciler arasında sevgi temelli bağ kurmak istediklerini ifade eden Omari, tüm oklulardan talep beklediklerini kaydetti. Omari, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a da teşekkür etti.

(SAM-SLH-Y)



06.04.2017 14:50:36 TSI

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