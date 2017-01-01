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Aydemir: 'AK Dava değerler açılımıdır'

- Aydemir: '16 Nisan yeni bir diriliştir'



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Bizim milli iradeye yaklaşımımız hürmet eksenlidir. Bizim Milli iradeye saygımız mukaddeslerimiz gereğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasette yeni ve çağlar üstü bir değerler açılımıdır. Bu değerler bütünün gücü milli irade, milli iradenin temeli de her biri bir Nenehatun meşrebi taşıyan muhterem analarımızdır' dedi.

AYDEMİR 'DEN REFERANDUM İSTİŞARESİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ve mensuplarıyla referandum sürecini değerlendirdi. Milletvekili Aydemir, '15 Temmuz'da milli irade şahlanışına önderlik eden Kadın Kolları, onların temsil ettiği analarımız, 16 Nisan'da da yeni bir dirilişin öncüsü olacaklardır.' kaydını düştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TARİHİ TESPİTİ

AK Parti Erzurum Kadın Kolları Heyeti ile gerçekleştirilen istişare etkinliğinde değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Ülkemizin kadınları, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer aldılar.Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman vatanın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınlarımız, geride asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bıraktılar.Bugün de kadınlarımız, Türkiye'nin demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesine damgalarını vuruyorlar.15 Temmuz gecesi kadınlarımızın gösterdiği fedakarlıklar ve cesaret, asla unutulmayacak bir görüntü olarak tarihimize nakşolunmuştur.' tespitlerini paylaştı.

AK DAVA VE DEĞERLER YAKLAŞIMI

AK Dava'nın bir değerler bütününü temsil ettiği, bu değerler silsilesinin önsözünde tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet umdelerinin bulunduğunu anlatan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de bu değerler yaklaşımının bir kaydı olduğunu kaydetti.

Milletvekili Aydemir istişare etkinliği sonrasında, 'Vefa timsali ve her seçimin fedakar kesimi Kadın Kollarımızla bir araya gelip, çalışmaları değerlendirdik. Minnettarız.' dedi.

(ERZ-AT-Y)



06.04.2017 14:50:40 TSI

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