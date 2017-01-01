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İlhan Cihaner ve eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar Kırşehir'e geliyor



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar ve İstanbul 3. Bölge eski milletvekili İlhan Cihaner Kırşehir'e geliyor.

Referandum çalışmaları kapsamında halk buluşmasına katılacak Cihaner ve Sağlar, Kırşehir'e CHP'nin daveti üzerine gelecek.

CHP İl Binasında halka hitap ederek referandum çalışmaları kapsamında halk buluşması yapacak Cihaner ve Sağlar'ın Kırşehir'de yaşanan referandum süreci ile ilgili açıklama yapacak.

Sağlar ve Cihaner'in Kırşehir'e gelişleri ile ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Yılmaz Zengin, "Bizler halka yapılacak referandumun CHP-AK Parti meselesi olmadığını anlatıyoruz. Yapılacak olan referandumun iyi anlaşılması için alanlarında uzman kişilerin anlatımları ile halkın da karar vermesi için çalışmalar yürütmekteyiz.

Evet'de denilse Hayır'da denilse Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır." dedi.

(EÖ-AÖ-Y)



06.04.2017 14:51:25 TSI

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