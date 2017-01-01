06 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen:

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:44
AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen:
AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen:
- 'Sungurbey camii restore edilecek'
- Niğde'ye 67 milyonluk proje
- Ankara-Niğde Otoban İhalesi referandumdan sonra yapılacak

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - İlhanlı döneminde Niğde Valisi olan Sungur Bey tarafından yaptırılan tarihi Sungurbey Camii'nin 12 yıldır bekleyen restorasyon projesi Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylandı.
Ak Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Niğde-Anakara otoyolunun ihalesinin bu ay içerisinde yapılacağını söyledi. Özegen, Ayrıca, Niğde'ye Hayvancılık projesi kapsamında 54 tesis için oluşturulan projenin kabul edildiğini açıkladı.
Ak Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Kale, bedesten Alaaddin camii Kale camii, Kığılı camii başta olmak üzere birçok vakıf eserine Ak parti iktidarı olarak Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi tarihi miraslara sahip çıktık. Restorasyonlarını yaptık. Ancak Sungurbey camii ile ilgili olarak bir türlü netice alamamıştık. Nedeni ise Anıtlar Yüksek Kurulundan buranın proje ve rölyefleriyle ilgili onay alamayışımızdandı. Uzun süredir mücadele ediyorduk. Kaynakla ilgili bir sorun yoktu, sadece proje onay beklediği için uzun sürdü. Geçen hafta Sungurbey restorasyon kurul tarafından onaylandı. İnşallah Sungurbey camiimizi aslına uygun şekilde ihaleye çıkıp Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonunu başlatacağız. Bu önemli bir gelişme. Niğde Kalesi'nde 12-13 parça mekanlar vardı. Bunların kamulaştırmasını yaptık. Bunların restorasyonuyla ilgili bir çalışma başlatacağız. Bu arada Niğde'deki tarihi yarım adayı canlandırmak üzere çalışmaktayız." dedi.
Niğde'ye 67 milyonluk proje
Tarım Bakanlığı tarafından hayvancılık üzerine hazırlanan proje kapsamında 54 tesis için bakanlık tarafından ödeneğin ayrıldığını ifade eden Özegen şunları söyledi: ''Niğde IPARD kapsamında bu bölgede olmayan tek ildi. Bunun üzerine bakanlık nezdinde görüşmelerimiz uzun süredir devam ediyordu. Kırsal kalkınma kapsamında yüzde 50'si hibe olmak üzere ve daha çok özel sektörümüz ağırlıklı olmak üzere projeler yapılmıştı. Bakanlığa onay alınıp gönderilen 54 proje yapılmıştı. Tarım bakanımız Faruk Çelik ve bürokrat arkadaşlarla görüşmeler sonucunda geçmiş yıllarda Niğde'nin FAT kapsamında olmamasından kaynaklı sıkıntıların doğru olmadığını, projelerin desteklenmesi gerektiğini söyledik. Niğde'den yolladığımız 54 proje ile yaklaşık KDV ile beraber 70 milyonu aşan 67 milyonu aşan bir destek gelecek. Yaklaşık bunun yarısının da hibe olduğunu göz önünde bulundurursanız Niğde ekonomisi için önemli bir katkı olacak.''diye konuştu.
Otoban İhalesi referandumdan sonra yapılacak
Milletvekili Özegen, Ankara'yı Niğde'ye bağlayacak yaklaşık 275 kilometrelik otoyolun ihalesinin bu ay içerisinde yapılacağını belirtti. Özegen, ''Otoban ihalesi ise 18 Nisan'da yapılacak. Bu otoban sadece Niğde Ankara arasını değil, Ortadoğu'yu Avrupa'ya bağlayan bir İpek Yolu projesi. Böylece ulaşım imkanları kısıtlı olduğu için Niğde'nin gelişmesinde zorluklar yaşıyorduk. Böylece Niğde'nin makus tarihini de değiştirmiş olacağız. Bir taraftan hava alanı, bir taraftan otoyol, bir taraftan iki tane hızlı tren projesi ile Niğde bu bölgenin cazibe merkezi haline gelecek.''şeklinde konuştu.
(YE-AÖ-Y)

06.04.2017 14:51:48 TSI
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