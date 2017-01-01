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Öğrencilere trafik eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta okulöncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik kuralları ve trafikte uyulması gereken davranışların öğretilmesi ve trafik bilinci konulu uygulamalı eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu TUSEKON arasında sosyal sorumluluk projesi olarak imzalanan protokol çerçevesinde Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda öğrencilere 'Trafik Bilincini Artırmak ve Farkındalık Yaratma' amaçlı eğitim verildi.

Eğitimlerde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜSEKON tarafından hazırlanan video ve çizgi filmler ile sunumlar öğrencilere izletildi. Öğrencilere sürücü kursları tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Erdoğan yaptığı açıklamada "Yozgat'ta ilkini bugün yaptığımız ve ülke genelinde başlatılan trafik bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak konulu eğitimlere başlamış bulunmaktayız. Bu program dahilinde ilimiz ilkokul ve anaokullarında sürücü kurslarımızın trafik eğitimcileri tarafından bu eğitimler veriliyor" dedi.

(BMG)



06.04.2017 14:53:54 TSI

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