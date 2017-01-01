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Çalışkan: "Türk dünyası kültür parkı, bambaşka bir dünya olacak"



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'ın en büyük yeşil alan projesi olma özelliğini taşıyan ve bu alanda şehre önemli bir imaj kazandıracak olan Türk Dünyası Kültür Parkı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Vali Hakkı Teke Ormanı'nın bulunduğu 500 bin metrekarelik alanda çalışmalarına başlanılan Türk Dünyası Kültür Parkı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaları değerlendiren Başkan Çalışkan, "Karaman tarihinin en büyük yeşil alan düzenlemesi özelliğini taşıyan Türk Dünyası Kültür Parkı projemiz; vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği, piknik yapabileceği, spor ve çeşitli etkinliklerde bir araya gelebileceği önemli bir projedir. Proje içerisinde, spor sahaları, fitness alanları, kamelyalar, modern çocuk oyun grupları, çeşmeler, yöresel ürün satış yerleri, anfi tiyatro, lokanta, WC, büfeler, otopark bulunacak" diye konuştu.

(MD-AH-Y)



06.04.2017 14:54:51 TSI

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