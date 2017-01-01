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Çocuklar ilk kez Karagöz oyunu izlediler



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - Malatya'da 'Belleğini Koruyan Kentler Derneği' tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, merkeze uzak okullarda eğitim gören çocuklar Karagözle tanıştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğini almaya hak kazanan tiyatrolardan biri olan "İpli Kuklalar ve Karagöz" adlı oyun Belleğini Koruyan Kentler Derneğinin organizasyonu ile kukla ve karagöz sanatçıları Yasin Burak Sönmez, Emre Emektar, Efkan Kabaağıl ve Harun Sönmez tarafından Arapgirli çocuklarla buluşturuldu.

Arapgir Kaymakamı Salih Sak ile ilçe protokolünün de izlediği Arapgir Samime Aydınlar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 'Vatan sevgisi' temasının işlendiği yaklaşık 45 dakika süren İpli Kuklalar ve Karagöz isimli gösteri yoğun ilgi gördü.

"Gelecek nesillere kültürümüzü aktarmak için böyle bir çalışma hazırladık"

Program sonrasında bir konuşma yapan tiyatro sanatçısı Yasin Burak Sönmez, Geleneksel Türk Tiyatrosu hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Karagöz'ün neden yaşatılması gerektiğini, Belleğini Koruyan Kentler Derneği'nin neden Karagöz'ü bu kadar önemsediğini anlattı. Sönmez, "Bizler Belleğini Koruyan Kentler Derneği olarak kültürel mirasımıza katkı sağlamak, gelecek nesillere kültürümüzü aktarmak için böyle bir çalışma hazırladık ve gençlerin bu kültüre sahip çıkması, yaşatması için elimizi taşın altına koymayı düstur edindik, Kukla ve Karagözü başta olmak üzere pek çok alanda atölye çalışmaları yapmaktayız" dedi.

Tiyatro sanatçısı Yasin Burak Sönmez, programın sonunda Kültür ve Turizm il Müdürü Levent İskenderoğlu ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'na teşekkür etti.

(MT-AOA-Y)



06.04.2017 14:55:09 TSI

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