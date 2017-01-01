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Göçmenlere sağlık taraması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Ülkelerinden kaçarak Van'a gelen göçmenler sağlık taramasından geçirildi.

İran üzerinden Van'a gelen Afganistan, Bangladeş, Pakistan ve Irak uyruklu göçmenler, Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ün aracılığıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkililer tarafından otel ve spor salonlarına yerleştirilerek genel sağlık taramasından geçirildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz; ülkelerinde yaşanan iç karışıklık sonucunda ve DAEŞ terör örgütünden kaçarak Van'a gelen mültecilerin 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından sağlık taramasından geçirildiğini söyledi. Dr. Yanmaz, "Van'daki otellere yerleştirilen göçmenleri taramadan geçirdik. Kronik hastalıkları olan veya çok sık sağlık sıkıntısı yaşayanların yanında burada kalanların tamamı genel sağlık muayenesinden geçirildi. Toplumsal yaşam alanlarında olası salgın hastalıklara karşı müdürlük olarak Halk Sağlık Müdürlüğümüzle beraber sıklıkla sağlık taramalarımızı yapacağız" dedi.

(MSA-Y)



06.04.2017 14:55:58 TSI

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