YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gebze Sultan Orhan Kışlası yıkım ihalesi gerçekleşti

Gebze Sultan Orhan Kışlası yıkım ihalesi gerçekleşti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haftalık encümen toplantısı yoğun gündemiyle toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç başkanlığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen İhale Salonu'nda gerçekleştirildi. İşyerlerinin satışının yapıldığı ihalede ayrıca Gebze Sultan Orhan Kışlası'nın yıkımı için de ihaleye çıkıldı. Encümen toplantısında Gebze ilçesinde bulunan Sultan Orhan Kışlası içerisindeki yapı elemanlarının yıkımı, enkazın taşınması ve alanda bulunan muhtelif malzemeler için kapalı zarf usulü ihale gerçekleştirildi. İhaleye 8 katılımcı teklif verirken en yüksek teklif veren 3 firma bir kez daha kapalı zarf usulü tekliflerini sundu. İlk üçe kalan 2 kişi teklif vermeden ihalenin ikinci kısmından çekilirken 1 milyon 3 bin TL ile ikinci teklifini veren firma ihaleyi kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihale kapsamında Çayırova Şekerpınar'da bulunan 13 no'lu işyeri için açık teklif usulü satış ihalesi de yapıldı. İhale 51 bin TL + KDV bedel ile alındı. Aynı toplantıda Gölcük Saraylı Mahallesi'ndeki Kalıcı İş Merkezi'nde bulunan 17 adet işyeri 561 bin TL + KDV bedel ile satın alındı.

(İG-İÇ)



06.04.2017 14:56:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER