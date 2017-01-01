YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Köşker, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Başkan Köşker, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'ndaki hizmet kompleksindeki yeni yerine taşınan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Gebze Belediyesi'nin 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'ndaki hizmet kompleksindeki yeni yerine taşınan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, birim müdürü Mehmet Umur ve personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Başkan Köşker, hizmetler için başvuruda bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.

Yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzü merkeze taşıyarak, hem vatandaşlarımızın müdürlüğümüze ulaşımlarını kolaylaştırmayı hem de müdürlüğümüzün vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet vermelerini sağlamayı amaçladık. Tüm müdürlüklerimizde olduğu gibi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz de Gebzelilere hizmet etmek için var" dedi.

Geçtiğimiz yıl Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 63 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, 28 vatandaşa doğal afet, 636 aileye süt ve mama, 82 engelli ve hastaya hasta yatağı, hasta bezi, havalı hasta yatağı, 775 aileye kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların yaptığı başvurular komisyon tarafından incelendikten sonra yardımlar, Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce yapılıyor.

(İG-İÇ)



06.04.2017 14:56:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER