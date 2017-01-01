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Trial Yarışları Nilüfer'de büyük heyecana sahne olacak



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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi ve Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) iş birliğiyle "Trial Yarışları" düzenlenecek. 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek yarışlar nefes kesecek.

Oryantiring, squash, plaj voleybolu gibi sporun farklı branşlarını Nilüferlilerle buluşturan Nilüfer Belediyesi, bu kez Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) iş birliğiyle düzenlenecek olan "Trial Yarışları"na ev sahipliği yapacak. 20-21 Mayıs tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleşecek olan yarışlar büyük heyecana sahne olacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu takviminde yer alan Trial Yarışları'nın Nilüfer etabı, halkla iç içe yapılacak organizasyon olması sebebiyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği yarışlar öncesinde, Nilüfer Belediye Meclisi Sağlık ve Spor Komisyonu Başkanı Atakan Çorbacı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Azak ile BASK Başkanı Gökhan Hacıbeyoğlu, Balat Ormanı'nda incelemelerde bulundu.

Nilüfer'de herkesi sporun farklı branşlarıyla buluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Atakan Çorbacı, "Otomobil sporları tutkunlarıyla ileride daha farklı faaliyetlere imza atacağız. Yarışlar için incelemelerde bulunduk. Sporcular ve izleyicilerin konforu için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Önümüzdeki günlerde yarışların paydaşlarıyla organizasyon planlamasını da gerçekleştireceğiz" dedi.

(MŞ)



06.04.2017 14:56:56 TSI

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