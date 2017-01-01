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Kartepe Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi'ne yapılan son görevlendirmeler ile Fen İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Murat Balaban getirilirken, Park Bahçeler Müdürlüğüne de Osman Bina getirildi.

Yeni görev değişiklikleri ile en son Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürü olarak görev yapan Murat Balaban, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak göreve getirilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Bölge Şefi olarak çalışan Osman Bina da Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün başına getirildi.

Yeni görevlerini devralarak işlerinin başına geçen Balaban ve Bina," Bugüne kadar edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri doğup, büyüdüğümüz topraklar olan Kartepe'de mesai yaparak harcamak hem gurur kaynağı hem de büyük bir sorumluluktur. Allahın izniyle görevimizi en iyi şekilde yapmak için var gücümüzle gayret sarfedeceğiz" dedi.

(İG-İÇ)



06.04.2017 14:57:08 TSI

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