10. Sekapark Lale Festivali, 8 Nisan Cumartesi günü yapılacak
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Lale Festivali'nde en güzel laleyi yetiştirenler seçilecek.
'En güzel Laleyi ben yetiştirdim'' diyerek, Sekapark Lale Festivali'ne katılım gösteren vatandaşlardan birinci olan 2 bin, ikinci olan bin 500, üçüncü bin, dördüncü 750 ve beşinci 500 TL ödül alacak. Ayrıca 150 kişi 100 TL mansiyon ödülünün sahibi olacak. 10. Sekapark Lale Festivali, 8 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Festival kapsamında 09.00-12.00 saatleri arasında başvurular alınacak. Jürinin değerlendirmesinin ardından saat 17.30'da ödül töreni yapılacak.
Sekapark Lale Festivali öncesinde kentin farklı noktalarında satışa çıkarılan laleler vatandaşlar tarafından satın alındı. Vatandaşlar 5 bin paket lale soğanıyla saksılarda en güzel laleleri yetiştirdi.
(İG-İÇ)
06.04.2017 14:58:21 TSI
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