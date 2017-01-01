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10. Sekapark Lale Festivali, 8 Nisan Cumartesi günü yapılacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Lale Festivali'nde en güzel laleyi yetiştirenler seçilecek.

'En güzel Laleyi ben yetiştirdim'' diyerek, Sekapark Lale Festivali'ne katılım gösteren vatandaşlardan birinci olan 2 bin, ikinci olan bin 500, üçüncü bin, dördüncü 750 ve beşinci 500 TL ödül alacak. Ayrıca 150 kişi 100 TL mansiyon ödülünün sahibi olacak. 10. Sekapark Lale Festivali, 8 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Festival kapsamında 09.00-12.00 saatleri arasında başvurular alınacak. Jürinin değerlendirmesinin ardından saat 17.30'da ödül töreni yapılacak.

Sekapark Lale Festivali öncesinde kentin farklı noktalarında satışa çıkarılan laleler vatandaşlar tarafından satın alındı. Vatandaşlar 5 bin paket lale soğanıyla saksılarda en güzel laleleri yetiştirdi.

(İG-İÇ)



06.04.2017 14:58:21 TSI

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