06 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Esas 67 Burda'da 7D sinema keyfi

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:51
Esas 67 Burda'da 7D sinema keyfi
Esas 67 Burda'da 7D sinema keyfi

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Esas 67 Burda alış veriş ve yaşam merkezi tarafından 29 Mart 3 Nisan tarihleri arasında ücretsiz 7 D sinema etkinliği düzenlendi.
Esas 67 Burda alış veriş ve yaşam merkezi tarafından 29 Mart 3 Nisan tarihleri arasında AVM önünde özel olarak hazırlanan Tır'da ziyaretçilere ücretsiz 7 D sinema etkinliği düzenlendi. 6 gün boyunca AVM önünde ziyaretçilere ücretsiz olarak verilen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
(SÖ-SÖ-Y)

06.04.2017 14:58:39 TSI
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