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Herekeli öğrenciler bisikletlerine kavuştu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Hereke'de 5. sınıf öğrencilerine bisikletlerini teslim eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Türkiye'nin geleceği sizler elinde. Size ne kadar hizmet etsek az" dedi.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl ilçedeki okullarda eğitim gören 5. sınıf öğrencilerine hediye edilecek 3 bin 400 bisikletin dağıtımı devam ediyor. Son olarak Hereke'de Hereke Nuh Çimento İlkokulu ve Hereke Sümer İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 128 öğrenciye düzenlenen törenle bisikletleri teslim edildi. Dağıtım törenine öğrenciler dışında veliler de katıldı. Törene ayrıca AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş, Başkan Danışmanı Yılmaz Pekmezcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık, öğretmenler ve veliler katıldı.

Bisiklet dağıtım töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Eğitime ne kadar hizmet etsek azdır. Geleceğimizin teminatı siz gençlersiniz. Geleceğin vekilleri, başkanları, öğretmenleri sizler olacaksınız. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Allah çalışana verir. Hayırlı evlat olarak gelecekte ülkemizin daha iyi noktalara gelmesi için Milletçe ülkemizin daha iyi kalkınması için, ülkemizin yaşam standartlarını her geçen gün daha da yükseltmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi.

(İG-İÇ)



06.04.2017 14:58:49 TSI

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