Bartın'da muhtarlar toplantısı yapıldı
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Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın'da Nisan ayı muhtarlar toplantısı 14 köy muhtarının katılımı ile yapıldı.
Bartın'da Nisan ayı muhtarlar toplantısı Bartın Valisi Nusret Dirim başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda merkeze bağlı 14 köy muhtarı katıldı.
Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Yardımcısı Murat Karasu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Mahalli İdareler Müdürü Ali Taşcı ve Bartın DSİ 233. Şube Müdür Vekili Ebru Akar hazır bulundu. Toplantıda köy Muhtarlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Dirim, ilgili Kurum Müdürlerine gerekli talimatları verdi.
(AY-İÇ)
06.04.2017 14:59:56 TSI
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