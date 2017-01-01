06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bartın'da muhtarlar toplantısı yapıldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:53
Bartın'da muhtarlar toplantısı yapıldı
Bartın'da muhtarlar toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın'da Nisan ayı muhtarlar toplantısı 14 köy muhtarının katılımı ile yapıldı.
Bartın'da Nisan ayı muhtarlar toplantısı Bartın Valisi Nusret Dirim başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda merkeze bağlı 14 köy muhtarı katıldı.
Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Yardımcısı Murat Karasu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Mahalli İdareler Müdürü Ali Taşcı ve Bartın DSİ 233. Şube Müdür Vekili Ebru Akar hazır bulundu. Toplantıda köy Muhtarlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Dirim, ilgili Kurum Müdürlerine gerekli talimatları verdi.
(AY-İÇ)

06.04.2017 14:59:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Bakan Özlü, iş adamlarıyla bir araya geldi
YEREL

BAKAN ÖZLÜ, İŞ ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Bartın'da
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ, BARTIN'DA
Türkmenler bayrak nöbetinde
YEREL

TÜRKMENLER BAYRAK NÖBETİNDE
Bartın'daki darbe girişimi davası
YEREL

BARTIN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA TEPKİLER
Huzurevi sakinlerine yönelik gezi
YEREL

HUZUREVİ SAKİNLERİNE YÖNELİK GEZİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu