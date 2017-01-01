Festival yemekleri görücüye çıktı
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından 12,13 ve 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali için hazırlanan yemekler, festival öncesinde Beyaz tv ekranlarına gelecek.
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonu ile programlanan ve geleneksel hale gelen Düzce Otları Tyche Bereket Festivali için tanıtım çalışmaları başlatıldı. Bunun için de öncelikli olarak festivalde yer alacak olan yöresel yemek çeşitlerine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Ot festivalinde yöresel yemek ve tatlara yönelik 33 çeşit yemek hazırlandı. Beyaz TV'de Mert Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Cennet Köşeler programında Düzce Ot Festivali ekranlara gelecek. Program 8 Nisan Cumartesi saat 15:30 de izlenebilecek.
(TT-İÇ)
06.04.2017 15:00:24 TSI
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