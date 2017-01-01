06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Festival yemekleri görücüye çıktı

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:54
Festival yemekleri görücüye çıktı
Festival yemekleri görücüye çıktı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından 12,13 ve 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali için hazırlanan yemekler, festival öncesinde Beyaz tv ekranlarına gelecek.
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonu ile programlanan ve geleneksel hale gelen Düzce Otları Tyche Bereket Festivali için tanıtım çalışmaları başlatıldı. Bunun için de öncelikli olarak festivalde yer alacak olan yöresel yemek çeşitlerine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Ot festivalinde yöresel yemek ve tatlara yönelik 33 çeşit yemek hazırlandı. Beyaz TV'de Mert Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Cennet Köşeler programında Düzce Ot Festivali ekranlara gelecek. Program 8 Nisan Cumartesi saat 15:30 de izlenebilecek.
(TT-İÇ)

06.04.2017 15:00:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA

Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Başkan Keleş TÜGVA heyeti ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KELEŞ TÜGVA HEYETİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Keleş'ten insan ve medeniyet hareketine ziyaret
YEREL

BAŞKAN KELEŞ'TEN İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİNE ZİYARET
Bir evlilik komedisi sahnelenecek
YEREL

BİR EVLİLİK KOMEDİSİ SAHNELENECEK
Başkan Ertan Taşlı'ya oda başkanlarından ziyaret
YEREL

BAŞKAN ERTAN TAŞLI'YA ODA BAŞKANLARINDAN ZİYARET
Referandum güvenliği toplantısı yapıldı
YEREL

REFERANDUM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI
Başkan Yemenici, referandumu anlatıyor
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ, REFERANDUMU ANLATIYOR
Akçakoca Belediye Meclisinde 2016 faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi
YEREL

AKÇAKOCA BELEDİYE MECLİSİNDE 2016 FAALİYET RAPORU OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Minik öğrenciler su değirmenini gezdi
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER SU DEĞİRMENİNİ GEZDİ
Jandarmada değişim başladı
YEREL

JANDARMADA DEĞİŞİM BAŞLADI
Başkan Keleş muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KELEŞ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Düzce'de Avukatlar Günü kutlandı
YEREL

DÜZCE'DE AVUKATLAR GÜNÜ KUTLANDI
Melen Su Park Düzce'nin akciğeri olacak
YEREL

MELEN SU PARK DÜZCE'NİN AKCİĞERİ OLACAK
Şoförlere eğitim desteği verildi
YEREL

ŞOFÖRLERE EĞİTİM DESTEĞİ VERİLDİ
Düzce Belediyesinde iş güvenliği eğitimi
YEREL

DÜZCE BELEDİYESİNDE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Başkan Keleş galericiler sitesinde
YEREL

BAŞKAN KELEŞ GALERİCİLER SİTESİNDE
15 Temmuz Gazileri yaşadıklarını anlattılar
YEREL

15 TEMMUZ GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATTILAR
Özel öğrencilere Moon Light'tan özel gösterim
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLERE MOON LİGHT'TAN ÖZEL GÖSTERİM
15 Temmuz gazisinden &quot;kontrollü darbe&quot; tepkisi
YEREL

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN "KONTROLLÜ DARBE" TEPKİSİ

Akçakoca lale bahçesine döndü
YEREL

AKÇAKOCA LALE BAHÇESİNE DÖNDÜ
&quot;Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar&quot; projesi
YEREL

"TECRÜBE KONUŞUYOR, İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR" PROJESİ

Şampiyon belli oldu
YEREL

ŞAMPİYON BELLİ OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu